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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ثلاث سنوات سجنا للمهداوي

ثلاث سنوات سجنا للمهداوي

الجمعة 29 يونيو 2018 - 01:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hamid الجمعة 29 يونيو 2018 - 02:23
الظلم ظلمات، ان الله يمهل و لا يهمل.
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9
2 - AL CAPONE الجمعة 29 يونيو 2018 - 02:35
المخزن أتى على الأخضر و اليابس, وجد راسك أ بوعشرين, ضروري دوز شي بركة. شلل تام و إنهيار للديمقراطية!!!! الله يصبر الجميع.
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10
3 - ولد الشعب رش الجمعة 29 يونيو 2018 - 02:49
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا مجرمين لا رحمة في قلوبكم "وكلنا عليكم الله ياخد فبكم الحق"
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