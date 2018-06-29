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كُتّاب وآراء
ثلاث سنوات سجنا للمهداوي
الجمعة 29 يونيو 2018 - 01:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - AL CAPONE الجمعة 29 يونيو 2018 - 02:35
المخزن أتى على الأخضر و اليابس, وجد راسك أ بوعشرين, ضروري دوز شي بركة. شلل تام و إنهيار للديمقراطية!!!! الله يصبر الجميع.
3 - ولد الشعب رش الجمعة 29 يونيو 2018 - 02:49
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا مجرمين لا رحمة في قلوبكم "وكلنا عليكم الله ياخد فبكم الحق"
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