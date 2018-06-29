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كُتّاب وآراء
زوجة جلول: الريف والدولة
الجمعة 29 يونيو 2018 - 11:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - الغزواني الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:03
كيف يمكن أن تتعاطف مع سيدة اقول ان الامن هو احتلال
2 - mmmm الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:08
20 ans de prison pour rien .et moi j avais espoir de finir mes jours au Maroc après 44 ans d immigration mais avec cette affaire de rif mon espoir s est effondré donc je demande de boycotter le maroc cette année jusqu'à rétablissement de cette injustice
3 - حاميدو الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:12
المغرب دولة فيها قانون وفيها مؤسسات و أولادكوم الى بغاو يطالبوا بحقوق اجتماعية ماشي بالفوضى والشغب والتخريب في الشوارع ماشي بالتشهير ببلادنا في البرلمان الهولندي والاوروبي ماشي باحراق مقرات الامن وسيارات الامن ورجال الامن ماشي برفع اعلام الانفصال ماشي بالتخابر مع جهات معادية لبلادنا . ها علاش ولادكوم مجرمين وخاص ياخذوا العقاب ديالهوم و 20 عام قليلة في حقهوم....وحتى حنا لمغاربة حسبنا الله ونعم الوكيل فكوم.
4 - abdo الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:24
نرفض بث النعرات العرقية و القبلية في المغرب،القضاء قال كلمته في الملف..وللأطراف الحق في الإستئناف ثم النقض..فليحذر سكان الريف المغربي من غلاة الحركة الأمازيغية المحاربة،التي تهدف إلى زعزعة استقرار المغرب عبر التفرقة بين أبناء الوطن الواحد..أما المطالب المعلن عنها فهي مشروعة و تهم جميع المغاربة..
5 - اللندلسي الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:24
حسبي الله ونعم الوكيل
الظلم والفساد في جميع المجالات في مغربنا الحبيب
الظلم والفساد في جميع المجالات في مغربنا الحبيب
6 - الصحراء المغربية الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:28
عاش الملك محمد السادس نصره الله وعاشة المملكة المغربية الشريفة والموت الاعداء الوطن والخون مقاطعو ن اعداء الوطن واصحاب الفتنه المغرب كبيرا عليكم الوطن فوق الجميع العنصرية هي سباب
7 - امازيغ سوسي الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:28
يا لسداجة هؤلاء الربفيين . هل ستصدق ان الشرطة ستقول مثل هدا الكلام . الحسيمة ديالنا وما شابه . اتقوا الله . وهل تظنون ان المغاربة سيصدقون مثل هدا الكلام .
8 - مغربي الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:30
انا مواطن عاي كنت عندي مطلب عاديه أولها الكهرباء والماء الصالح للشرب في نواحي مراكش قمنا بكتب عريضة واقع فيها كل المتضررين وقمت بتسليمها الا رايس للجماعه وبعد انصارم المده علا الجواب قمنا بحملة عماله إقليم الحوز وتم استقبالنا من طراف العمل مع باقي الممتدخيلين وتم استماع الينا وقام السيد العمل مشكور انداك بي اعطاء تعليماته الإجراء البحت وتحقق من مطلبنا وبعد اسبوعين تم استدعاء من كل دوار شخص ينوب عنه وأنا كنت من المستدعين حاضرنا الا المقر العمالة وتم استقبالنا من جديد من طراف السيد العمل وناقشنا مطلبنا واعدنا بإنا الأشغال ستكون في اقل من سته اشهر علا ابعد التقدير وكادلك كان بعد عام كنا من المستفيدين من الكهرباء والماء وتمت الأمور بي شكل سلمي واحترام متبادل وأنا أوجه شكر لي السيد العمل الدي شغل المنصب بين 2011 2013في عماله إقليم الحوز انداك هدا متال بصيط عندما يكون مطلب حقوقي يجب أن يكون في إطار احترام القانون أن تعرف ما لك وما عليك حتى لا تكون وراء القطبان بسباب الطيش والعشوائية في كلام ومع العلم أناني لا افقه في السياسة ولا في العمل الجماعي شىء
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