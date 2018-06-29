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كُتّاب وآراء
بدون عنوان .. توت مر
الجمعة 29 يونيو 2018 - 23:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبد ربه السبت 30 يونيو 2018 - 00:13
على المغرب أن يستتمر في فاكهة الثوث حتى يغرق أوروبا بهده الفاكهة و بدالك لا تدهب أي فتاة الى اسبانيا و بدالك ينتقم المغرب لبناته............
2 - مغربي فالغربة السبت 30 يونيو 2018 - 00:25
آسمع على ودنك يا صاحب الحالات الشادة والمعزولة !
ولكن مع الأسف الشديد مشى زمان وامعتصماه !
هذا زمان الديوتية بشكل رسمي مع اعتذاري الشديد لاستعمال هذا التعبير. ، لكنني لم اجد غيره للدلالة على الحالة
إلى متى يبقى المغربي بدون عزة وكرامة ونخوة ؟
اذا كان مطلوبا من المغربي ان يمثل بلده في الخارج أفضل تمثيل
فمن يمثله هو ويدافع عنه في الخارج ؟
أية علاقة ؟إن كانت هناك أصلا علاقة في بعدها السياسي الوطني ؟
ولكن مع الأسف الشديد مشى زمان وامعتصماه !
هذا زمان الديوتية بشكل رسمي مع اعتذاري الشديد لاستعمال هذا التعبير. ، لكنني لم اجد غيره للدلالة على الحالة
إلى متى يبقى المغربي بدون عزة وكرامة ونخوة ؟
اذا كان مطلوبا من المغربي ان يمثل بلده في الخارج أفضل تمثيل
فمن يمثله هو ويدافع عنه في الخارج ؟
أية علاقة ؟إن كانت هناك أصلا علاقة في بعدها السياسي الوطني ؟
3 - akram السبت 30 يونيو 2018 - 00:34
بحال إلى مالقاو كاع فاش اخادمو في المغرب. الا كانت غير هاد خدمة. غير الله يعفو عزيز علينا لبراني اولا طماعين كتر من لقياس!!!!!
4 - ايت محند محمد السبت 30 يونيو 2018 - 00:56
لمادالان بعض الشركات فى المغرب التى تقول مواطنة و العكس صحيح كمتل شركات المقالع تنهب كليا الاراضى الرطبة على ضفاف واد سوس و المشكلة التانية هى الرعى الجائر وسط الاركان قبل جني تماره رغم اكدال من طرف الجمعية هده هى المشاكل العصر 2018 انشر
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