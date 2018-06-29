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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الحسيمة تناشد الملك

الحسيمة تناشد الملك

الجمعة 29 يونيو 2018 - 19:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الله الوطن الملك الجمعة 29 يونيو 2018 - 20:57
صراحة تم إعطاء الموضوع قيمة أكبر من حجمه...هؤلاء مدنبون و القضاء قال كلمته..هناك طرق
أخرى لإعادة الحكم متل محكمة الإستئناف..لا يجب جز الملك في كل شئ...و الحسيمة مدينة كجميع مدن المملكة...و الحمد لله على يقظة السلطات العمومية لتتبيت الأمن و الإستقرار ضد المخططات الجهنمية لإحراق المغرب
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-50
2 - kacem الجمعة 29 يونيو 2018 - 21:19
هل كانوا ينتضرون البراءة يوم كانوا يعنفون القوات العمومية و يتحدون الكل
لماذا حشر جلالة الملك في امر قالت فيه العدالة كلمتها
البكاء بعد الميت خسارة
لي دارها بيديه افكها بسنيه
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-17
3 - Brahim jdidi الجمعة 29 يونيو 2018 - 21:22
نحن مع أهل الريف من أجل الكرامة والعيش الكريم لا نبغي غير ذلك وكل ما يقال من دعوات انفصالية مجرد إدعاءات ومبررات لإسكات من يطالب بالعدل والإنصاف.
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8
4 - ولد حميدو الجمعة 29 يونيو 2018 - 21:24
مشكلة المغاربة هو أنهم يعتبرون اسلافهم من أولياء الله الصالحين و أجدادهم مقاومين و أباءهم مناضلين فنحن دائما نعيش على الماضي بينما النصارى اعترفوا بأخطاء من سبقوهم و استفادوا منها و من الأخطاء يتعلم الرجال
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10
5 - Samir r الجمعة 29 يونيو 2018 - 21:25
اطلاق سراح المختطفين بدون قيد او شرط مع التعويض على ما الحق بهم وبذويهم من تعذيب سواء الجسدي والمعنوي. ومحاسبه الجلادبن.
اما باقي الكلام لا ينفعنا في شيئ.
قلاك العفو.
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3
6 - مواطن الجمعة 29 يونيو 2018 - 21:29
الملك لا يتدخل في الأمور دات الطابع السياسي الزفافي ومن معه سيبقون في غياهب السجون. وهدا ليس في المغرب لوحده جميع الدول تحكم بيد من حديد على كل من تبت تورطه في قضية تهم سياسة الدولة. الزفافي كان مراقبا وتبتت ادانته وقد واجهوه بكل الحجج وتاكد لهم انه كان يتخابر لزعزعة استقرار الدولة. المشكل ليس في احتجاجاته ومطالبه بالإصلاح المشكل تجاوز هدا الحد وأصبح خارج السيطرة
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-4
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