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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الزفزافي: الزعامة والانفصال

الزفزافي: الزعامة والانفصال

الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - MARAKCHI MARAKCHI الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:28
أتقارن إبنك بعبد الكريم الخطابي هيهات هيهات
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22
2 - الوافي الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:30
من يريد الإنفصال لا يطلب مستشفى وجامعة ومعمل لتشغيل الشباب. حكاية الإنفصال روج لها المخزن ومن يتعاطف معه أما الريافة فيعرفون جيدا أن مناضلي الريف مغاربة أحرار كل ذنبهم هو المطالبة بالحق في التعليم والتشغيل و صيانة كرامة المواطن.
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-5
3 - عبد الله الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:31
يا رجل !
كيف تقارن محمد عبد الكريم الخطابي ، الذي حارب الاستعمال بطرق قل نظيرها في زمانه ،
مع ابنك ، الذي يحارب الدولة المغربية ، و تزعم اعمال عنف وشغب و استعمال جماهير غير واعية بالمصائب التي تنتج عن الوقوف ضد القانون العام .
اليس هذا نوع من الغرو ر الفارغ ، هل تعتقد ان المغابة اغبياء الى هذا الحد !؟
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22
4 - مهاجر الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:31
الزفزافي ضحية كبش فداء.والسبب اندافعه الزاءد عن اللزوم.ما قول الياس العماري في مدة حكم الزفزافي!!!
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7
5 - عسو الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:31
ولماذا لا ترفعون العلم الوطني؟ وماذا تريدون بعد أن أصبحت الأوراق المطلوبة في طريق الإنجاز. التظاهر و التظاهر بدون مبرر.
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27
6 - youssef الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:38
لا مجال للمقارنة بين الشخصين
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22
7 - abde itali الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:40
كلامكم على حق من يخرج يطالب بحقه يكون من بين القضبان نحن نعيش مرحل صعبة بدون حرية حرك الريف طلب شئ بسط ولكن المخازن تعدا على المضهارت وعتقلات وبطش نحن الشعب الذي لا يقهار ولكين قهروه الخوانة
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-25
8 - Tanger /Amsterdam الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:53
سبحان الله! ألم ترفعوا أنتم بدوركم علمكم المزعوم الخاص بكم ولم يرفع أحد من المتظاهرين العلم الوطني المعترف به دوليا ؟؟؟ ألم يقل إبنك البار وسط حشود من مؤيديه أن الإستعمار الإسباني كان أرحم من الإستعمار العروبي؟؟؟ ليس للمغاربة ذاكرة السمك حتى تخدعهم بكلامك هذا!!
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