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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | هورست كولر يحل بالداخلة

هورست كولر يحل بالداخلة

الأحد 01 يوليوز 2018 - 13:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - sahrawi الأحد 01 يوليوز 2018 - 13:52
أنا صحراوي مغربي ومستعد للموت من أجل وطني المغرب ، لن نسمح لعصابة تندوف ومن يقف وراءها أن تحكمنا أو تأخد أرضنا علما أن أغلب عناصرها من دول الجوار.أقول لهم إن أحلام وأوهام الحرب الباردة لن تفيدكم في شئ وكما أكد المبعوث الأممي السابق فالسون فإن قيام دولة على أرض الصحراء المغربية هو ضرب من الخيال ، خلاصة الكلام المغرب في صحرائه وسيبقى وقرارات الأمم المتحدة واضحة لا بديل على حل تفاوضي سياسي وواقعي يرضي الجميع وهذا الحل لن ولن ولن يكون على حساب وحدة المغرب الترابية ولو ضحى المغرب بأربعين مليون مغربي من أجل ذالك
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2 - FILALI.K.M الأحد 01 يوليوز 2018 - 14:00
بادرة تستحق التنويه والتشجيع لمعرفة الأوضاع عن كتب ومدى مصداقية الخطاب السياسي الموضوعي من طرف الدولة المغربية المبني على الحكم الداتي . البنية التحتية للمدن الصحراوية كفيلة بإعطاء جواب مقنع بأن المغاربة متشبتين بصحراءهم المغربية مهما كلف ذالك من ثمن .
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