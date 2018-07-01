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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خط جوي بين المغرب والسلطنة

خط جوي بين المغرب والسلطنة

الأحد 01 يوليوز 2018 - 14:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - احمد الأحد 01 يوليوز 2018 - 14:22
اللهم يسر اسيدي وحنى خصنا غير نخدمو
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2 - عبدالرحمان الأحد 01 يوليوز 2018 - 14:27
بادرة طيبت سلطنة عمان من الدول المحايدة والاستقرار سياسين
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