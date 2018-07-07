24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/07/2018
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:32
|06:19
|13:37
|17:17
|20:46
|22:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- بلجيكا تطيح بالسامبا وأوروبا تحتكر المربع الذهبي لمونديال روسيا
- الأمن يوقف شخصا حاول إرشاء شرطية في الرباط
- محتجون يستنكرون بالرباط "الحكم الجائر" ضد الصحافي المهداوي
- رصيف الصحافة: المغرب يستقبل نصف السيارات المسروقة بإسبانيا
- عبد المومني وضمانات سنطرال
شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل (5.00)
اغتيال معارضي البوليساريو بتندوف يُحرج الجزائر أمام الأمم المتحدة (5.00)
صحافي سوداني يروي مشاهداته بالمغرب .. بهاء "مدينة البهجة" (5.00)
- عبد المومني: "سنطرال" قدّمت ضمانات .. وفلاحون معرضون للضياع - (126)
- كروط: ضحايا قوات الأمن أولى بالتعاطف من نشطاء حراك الريف - (115)
- بنشماش: شعبوية بنكيران أضرت البلاد .. والأحزاب في قاعة الانتظار - (92)
- ناصر بوضياف .. "قُنيطري" يأمل إزاحة بوتفليقة من رئاسة الجزائر - (63)
- عائلة حكيمي تخشى من تدخل "أموال اللاعب حارث" في تحويل الملف - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعديدي .. وجدة والجودة
السبت 07 يوليوز 2018 - 00:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - المجعور السبت 07 يوليوز 2018 - 00:33
من جد وجد ومن زرع حصد زرعتي اللهو تجني اللهو والذين يتبعون الشهوات يريدون ان تميلوا ميلا عظيما الشيطان يامر بالفحشاء
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1