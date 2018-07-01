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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملخص روسيا وإسبانيا

ملخص روسيا وإسبانيا

الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:42

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - 2018 الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:59
لن تتجاوز روسيا كرواتيا إدا تأهلت هده الأخير
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2
2 - خنيفري الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:00
مبروك لروسيا التٲهل والإنتصار. بيكي لاعب النحس لمس الكرة باليد يطارده. كما في المقابلة ضد المغرب رغم ٲن الفار (العار) لم يشر اليها. كٲس العالم سيكون من نصيب كرواتيا
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11
3 - jawad الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:01
لو كان المنتخب المغربي لم إنهزم ولما وصل الى ضربات الجزاء
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7
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