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كُتّاب وآراء
ملخص روسيا وإسبانيا
الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - خنيفري الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:00
مبروك لروسيا التٲهل والإنتصار. بيكي لاعب النحس لمس الكرة باليد يطارده. كما في المقابلة ضد المغرب رغم ٲن الفار (العار) لم يشر اليها. كٲس العالم سيكون من نصيب كرواتيا
3 - jawad الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:01
لو كان المنتخب المغربي لم إنهزم ولما وصل الى ضربات الجزاء
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