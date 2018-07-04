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كُتّاب وآراء
للتذكير فقط .. ألعاب الأطفال
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - FARHAT الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:14
كنا نلعب دينيفري قاشقاش غمضة مالة الدور غراف .نبتسم أحيانا أدوار البوليس والصوص .زورو وغيرها من الألعاب الجماعية .الجري لقياس السرعة. دخيلة تعافير وغيرها لكن اليوم أصبحت الألعاب الفردية طاغية بحيث تخلوا من المناقشة والحوار .والذي يخيف ناس اليوم هو إعطاء tablette لأطفال لا يقدرون حتى على النطق مما يجعلهم يتاجرون في الكلام وقد يصابون بالتوحد والانعزال والقلق
2 - زورو طب الاطفال الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:13
زورو طب الاطفال لتقفو على هول المرض
لابد من تسليط الضوء على مرض التوحد عند الاطفال و مسبباته لابد من وجود اشهارات على القنوات العمومية تحدر من مخاطر التربية وخصوصا الاعاب الاكترونية وبالتحديد الهواتف الدكية
الاباء في عصرنا اسهل طريقة لاسكات الطفل هو وضعه امام التلفاز او امام الهاتف الدكي
اي نعم ينعم الاب و الام ب الهدوء و السكينة لكن مرض صامت يتسلل لدماغ الطفل بعد مرور سنتين او اقل يصبح الطفل عدواني ولا ينصاع للوالدين و لايكترت لمنادلتهم .
يصبح الطفل كألة في المنزل لايأكل الا نادرا لا يدهب للمرحاض الا نادرا لايلعب مع الاطفال ولا يعرف حتى كيف يلعب
لانه بكل بساطة برمج عقله على ان كل شيء يأتي بضغطة زر و ان كل شيء يجب ان يكون سهل وبتحريك الاصبع فقط وانه هو الملك والكل يجب ان ينصاع له
هكدا نربي ابناءنا لدى ارجوكم اتركوهم يلعبون بالعاب غير الهواتف و التلفاز يتسخون و يسقطون و يلطخون و يكسرون همدا يعرفون الخطأ من الصواب الخطر من السهل وتوفرون مالا كتيرا لمعالجتهم
لابد من تسليط الضوء على مرض التوحد عند الاطفال و مسبباته لابد من وجود اشهارات على القنوات العمومية تحدر من مخاطر التربية وخصوصا الاعاب الاكترونية وبالتحديد الهواتف الدكية
الاباء في عصرنا اسهل طريقة لاسكات الطفل هو وضعه امام التلفاز او امام الهاتف الدكي
اي نعم ينعم الاب و الام ب الهدوء و السكينة لكن مرض صامت يتسلل لدماغ الطفل بعد مرور سنتين او اقل يصبح الطفل عدواني ولا ينصاع للوالدين و لايكترت لمنادلتهم .
يصبح الطفل كألة في المنزل لايأكل الا نادرا لا يدهب للمرحاض الا نادرا لايلعب مع الاطفال ولا يعرف حتى كيف يلعب
لانه بكل بساطة برمج عقله على ان كل شيء يأتي بضغطة زر و ان كل شيء يجب ان يكون سهل وبتحريك الاصبع فقط وانه هو الملك والكل يجب ان ينصاع له
هكدا نربي ابناءنا لدى ارجوكم اتركوهم يلعبون بالعاب غير الهواتف و التلفاز يتسخون و يسقطون و يلطخون و يكسرون همدا يعرفون الخطأ من الصواب الخطر من السهل وتوفرون مالا كتيرا لمعالجتهم
3 - عبد الرحيم الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:16
أشفق على الحياة البئيسة التي يعيشها أطفالنا اليوم مقارنة مع ما عشناه في طفولتنا نحن جيل الستينات و السبعينات من القرن الماضي. كانت طفولة كلها نشاط و حيوية، ألعاب جماعية بالجملة لدرجة أنه كان لكل موسم ألعابه، ألعاب الشتاء ليست هي ألعاب الصيف أو ألعاب الربيع... ناهيك عن لعبة كرة القدم، اللعبة الجماعية الشعبية بامتياز حيث كنا نلعب اربعة مباريات في اليوم الواحد اذا سمحت الظروف بذلك ...كل هذه الالعاب ساهمت في بناء أجسامنا و عقولنا و سلوكياتنا بشكل ايجابي، بمعنى آخر كانت تساهم في بناء شخصيتنا كأطفال و كمراهقين أيظا. و لا أترك الفرصة تمر لكي أوجه دعوة إلى الجمعيات لاحياء موروثنا الثقافي في هذا المجال لانقاذ أطفالنا من مخاطر التكنولوجيا الحديثة و دعوة كذلك الى السلطات التشريعية لسن قوانين صارمة كما هم الحال في الدول المتقدمة لحماية اطفالنا من الذئاب البشرية التي تتربص بهم لدرجة أننا اصبحنا نخاف على أبنائنا من الخروج خارج البيت في أوقات فراغهم وهذا يحد من حريتهم ... اللهم احرس أطفالنا بعينك التي لا تنام، اللهم احفظهم ليلهم ونهارهم، نومهم وقرارهم اللهم نجهم من كل شر....
4 - الكارطة و الزربوت الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:29
سبب الكف عن الألعاب الجماعية هي التكنولوجيا التيليفون و الطابليت و playstation الأطفال انغلقو على محيطهم حتى من التلفاز ما فيه و لا شي للأطفال من يتذكر لما كنا نخرج و نجري بسرعة البرق من المدرسة على الساعة 17h لكي نشاهد الرسوم الجميلة و لما تنتهي نخرج نلعب في الزنقة
5 - المجيب الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:07
النوستالجيا دائما لها حمولة عاطفية ايجابية. لكن نلاحظ ان الجيل الذي مارس هذه الالعاب القديمة التي تسمى جماعية لم يتعلم العمل الجماعي ولا يمكن ان نقول عنه انه يتميز بروح الفريق عندما كبر. اذن هذه الارتسامات فيها نظر ولا تخلو من مشاعر الحنين الى الماضي ليس الا. فايجاد العاب أخرى جديدة بات ضروريا حتى لو اعتمد التكنولوجيا الحديثة.
6 - بنت العروبية الاثنين 02 يوليوز 2018 - 22:18
الحمد الله مزال اطفالنا في القرى يلعبول لعبة الغميضة و كرة القدم فوق التراب و الجري وسط الحرث و العيس و الكثير من اللعب
7 - miloudelmaroki الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 09:48
الله يرحم والديكم ماتفكورناش في الستينات والسبعينات كنّا نلعب ونمرح برا وفِي الخلاء والمزابل اخذيه باليه ومقطعه وسراويل مرقعه المعلمون والأساتذة معظهم ساديون الا من رحم ربك يعاملوننا كالبهاءم وينعتوننا بأبشع الشتاءم ويخافون من أبناء القياد والوجهاء خدام الدولهوالاغنياء والفلقه كل صباح اذا كان زعفان شكراهيسبرس
8 - من دكرياتي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 13:46
ادا كان البعض يحن الى تلك الالعاب الطفولية فانا اتدكرها بمرارة و حزن لانها كانت حادثة اثرت على نفسيتي و على حياتي.
في ساحة المدرسة كانت الساعة الواحدة و خمسون دقيقة كنا نلعب لعبة حابا فسقطت على ارض صلبة فتكسرت اسناني الامامية العلوية و انا عمري لا يتجاوز العشرة.
من خرج سالما من تلك الالعاب فليحمد الله.
في ساحة المدرسة كانت الساعة الواحدة و خمسون دقيقة كنا نلعب لعبة حابا فسقطت على ارض صلبة فتكسرت اسناني الامامية العلوية و انا عمري لا يتجاوز العشرة.
من خرج سالما من تلك الالعاب فليحمد الله.
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