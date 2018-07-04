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كُتّاب وآراء
بلافريج ومعتقلو الريف
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - عبد الاله الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:11
لن تنفك أزمة الإحتقان الاجتماعي بالمغرب إلا إذا عادت الكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع مكونات المجتمع المغربي،
2 - رسالة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:12
العدالة كلمة كبيرة جدا لا تسع الا في العقول النزيهة والضمائر الغيورة على ابناء جلدتها في تطبيق القانون ولو كان قانون القرون الوسطى الذي يطبق على طبقة معينة .
3 - مغربي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:59
كلام جميل ولكن:
-هل من المعقول العفو عن من لا يرضى بطلب العفو؟
-" " " " " " " من لا يعترفون بالراية الوطنية؟
-" " " " " " " من ينعتون محبي الملك بالعياشة؟
-" " " " " " " من يستقوون على الوطن بالخارج؟
-" " " " " " " خلقوا بلبلة لعدة شهور نجم عنها قتيل و عدة جرحى و خسائر مادية و إقتصادية؟
حينما يتعلق الأمر بالثوابت، على الجميع أن لا يرضى إلا بالصرامة. في زمن ليس بالبعيد تلك الإحتجاجات الفوضوية كانت ستفرق منذ اليوم الأول بالرصاص الحي. لقد فتح المغرب باب الحريات على مصراعيه و لكن على الجميع أن يتعامل مع الوضع الجديد بكل مسؤولية.
-هل من المعقول العفو عن من لا يرضى بطلب العفو؟
-" " " " " " " من لا يعترفون بالراية الوطنية؟
-" " " " " " " من ينعتون محبي الملك بالعياشة؟
-" " " " " " " من يستقوون على الوطن بالخارج؟
-" " " " " " " خلقوا بلبلة لعدة شهور نجم عنها قتيل و عدة جرحى و خسائر مادية و إقتصادية؟
حينما يتعلق الأمر بالثوابت، على الجميع أن لا يرضى إلا بالصرامة. في زمن ليس بالبعيد تلك الإحتجاجات الفوضوية كانت ستفرق منذ اليوم الأول بالرصاص الحي. لقد فتح المغرب باب الحريات على مصراعيه و لكن على الجميع أن يتعامل مع الوضع الجديد بكل مسؤولية.
تعليق غير لائق
-85
4 - مواطنة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:04
سبحان الله شوفو شكون للي كيدافعوا على. الخونة اللي كانوا على وشك الشروع في زعزعة وامن الاستقرار والمس بمقدساتنا الحكم قليل في حقم نتمنى ان بتغير الى المؤبد لكي يعيش الشعب المغربي في امن وامان .عاش الملك ويسقط الخونة...
تعليق غير لائق
-65
5 - مواطن غيور . الرفاق الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:27
السلام عليكم. الحزب الوحيد الذي يسمي الأشياء بمسمياتها بلا مزيد من البلا البلا و المزايدات، عندهم أبيض أبيض و الأسود أسود، تعرفون لماذا؟
لأنهم أطر مثقفة و ذات مستوى جامعي،
لأنهم متشبتون بالديمقراطية و الحقوق بمفهومها العالمي و الكوني،
لأنهم لم يذوقوا بعد حلاوة السلطة و المال ومازالوا نية
هؤلاء هم ببساطة
لأنهم أطر مثقفة و ذات مستوى جامعي،
لأنهم متشبتون بالديمقراطية و الحقوق بمفهومها العالمي و الكوني،
لأنهم لم يذوقوا بعد حلاوة السلطة و المال ومازالوا نية
هؤلاء هم ببساطة
6 - houssine الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:35
كان على بلا فريج ان يقول الحقيقة كاملة ، المغاربة الاحرار لا يسعون الى خراب وطنهم ، لا يهاجمون رجال امنهم الذين يحرسون على النظام العام ، لا يتباهون براية غير راية وطنهم ، بلا فريج يعمل اشهار نفسه للمرحلة القادمة . المغاربة جميعهم يعرفون مبتغى اليسار الذي هو في الموت السريري ، نحن لن نتسامح مع الخونة والانفصاليين ، الله الوطن الملك ، عاش المغرب ولا عاش من خانه
تعليق غير لائق
-23
7 - مُعجب من بروكسيل الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:42
تحية عالية لذ. عمر بلافريج وزملائه في حزب اليسار الموحد بقيادة د. منيب. لقد سجل هذا الحزب مواقف مشرفة عندما كان الوحيد الذي احتضن مناضلي 20 فبراير ومطالبهم وكان السباق للمطالبة بالملكية البرلمانية حينها ولا يزال. لو انضمت إليه باقي الأحزاب الوطنية في 2011 لانتقل المغرب إلى ديموقراطية حقيقية ولَما رأينا كل هذه المهازل اليوم من محاكمات تعسفية انتقامية من كل الأصوات المحتجة في كل مناطق المغرب ومن كل الصحافيين الأحرار الذين أصبحوا في السجون بملفات مُفبركة والآخرين الذين ضُيق عليهم حتى غادروا وطنهم أو لاذوا بالصمت ظُلماً وتَسلطاً. ما يُعزيني بعض الشيء هو أن المخزن انتقم حتى من الانتهازي بنكيران الذي أدار ظهره لحراك 2011 ونعته بالطبالة والتعارجية مُتملقاً للاستبداد حتى يحظى بالرضى ليشارك في المحكومة التي قضت برئاسته المشؤومة على كل مكتسبات الشعب المقهور في التقاعد والتوظيف ودعم المواد الغذائية إلخ في الوقت الذي قدّم فيه هدية سخية للتماسيح والعفاريت بقوله المُخزي: عفا الله عمّا سلف.
تحية لهذا الحزب المناضل التاريخي الحقيقي من أجل الديموقراطية والطبقات المسحوقة وأتمى أن يقود الحكومة. شكرا
تحية لهذا الحزب المناضل التاريخي الحقيقي من أجل الديموقراطية والطبقات المسحوقة وأتمى أن يقود الحكومة. شكرا
8 - Ziryab الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:55
قاما نائبان من حزب منيبب باقتراح قانون يتم بموجبه إلغاء معاشات النواب التي اعتبرها شخصيا غير شرعية لكون التمثيلية عمل تطوعي و ليس إجباري أو وظيفة كما قاما بمقترح لتفعيل دور البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور الذي يخول للبرلمان حق منح العفو و حق إلغاء المتابعة و العقوبة و تجدر الإشارة إلى أن ما قام به نائبان فقط لم يقم به باقي النواب مجتمعين و عددهم 393 نائبا. العبرة إذن بالجودة و ليس بكثرة العدد بلا فائدة تحية لهما و لنبيلة منيت
9 - برجوق الحسيمي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:12
لا لا السيد النائب المحترم .. لا عفو ولا هم يحزنون ..كنت في المحروقات مزيان .. الان وجهة نظرك غير مقبولة .. المتهمون الزفازفة ارتكبوا جنح وجنايات في حق الشعب المغربي والدولة موثقة بالصوت والصورة...يعاقب عليها القانون .. حوكموا.. لهم فرصة الإستئناف... رفعت الجلسة.. اما عن موضوع فقدان الثقة كما قلت في المؤسسات من طرف الشعب المغربي .. هناك حل واحد .. هو حل البرلمان ومجلس المستشارين واستقالة الحكومة..تم إعلان انتخابات مبكرة .. او تعيين حكومة تكنوقراط إلى حين موعد الانتخابات التشريعية المقبلة .. اما إصدار قوانين العفو ..على من ..الزفازفة .. جميع المعتقلين في السجون المغربية.. وعم الفوضى وتضرب مصداقية الدولة... لا للركوب على أحداث الريف السيد النائب .. انتهى الأمر..القضاء فوق الجميع .. نعيش في دولة وليس في غابة .. لا نخشى أحد ..ولا لومة لائم.
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10 - مواطن الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:27
الى 4 و5 الحفاظ على كرامة المواطن وتحسين وضعه هي أيضا من مقدساتنا فلا هيبة لوطن بلاعيش كريم لمواطنيه جميعا
11 - المعقول الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:37
الإفراج عن جميع المعتقلين و السجناء، يتبعها إغلاق جميع السجون في المغرب هو الحل لبناء الثقة في المؤسسات !
12 - Amir الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:14
4 مواطنه
لو كان عندكم الامن والعيش الكريم والعداله الاجتماعيه لما هرب ثلث الشعب الى الخارج والباقي ينتظر على احر من الجمر ليتقفى اثاره.
قتلاك المقدسات. عولنا عليك بكري بتلك الافكار الرجعيه.
لو كان عندكم الامن والعيش الكريم والعداله الاجتماعيه لما هرب ثلث الشعب الى الخارج والباقي ينتظر على احر من الجمر ليتقفى اثاره.
قتلاك المقدسات. عولنا عليك بكري بتلك الافكار الرجعيه.
13 - marocain الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:27
le seul moyen pour reussir à changer la mentalité de mekhzen est de bouycoter ses sources de forces ...à savoir le boycote de ses soit disant institutions....boycote des elections puisque il n y a pas de partis au maroc, il y a .
boycote des ses super marchés et produits (produits laities...credits logements.. ...boycote des ses écoles privées, juste le parti mekhzen
boycote des ses super marchés et produits (produits laities...credits logements.. ...boycote des ses écoles privées, juste le parti mekhzen
14 - ليليا الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:23
هاد الحزب لي تتهدرو عليه،هو لي بغا المساوات في الإرث،هو لي بغا الحريات في رمضان هو لي بغا يرضنا بلا دين،واش اليساريين في العالم طفروه،هادو بغاو يخالفو الدين ديالنا
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