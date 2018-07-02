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كُتّاب وآراء
الرميد واستقلالية القضاء
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - محمود الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:36
لو كان الرسول صلى الله عليه و سلم شاهد هذه الحكومة لما قال "ما اجتمعت امتي على ضلال"..!
2 - joker الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:41
ما معنى "استقلالية القضاء"؟واش كان مستعمر؟زعما استقلالية القضاء هي كل قاض يحكم بالمزاج ديالو؟فهمونا عافاكم
3 - ابو شيماء الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:42
القضاء ليس مستقل خالد عليوة و ولد الفشوش احسن مثل واحد لص كبير و يتجول بكل حرية و الثاني ارتكب حادثة تحت السكر و اهان اعوان الولة وحكم براءة اَي قضاء هذا ؟؟ قضاء جزيرة الواقواق ،
4 - سالمي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:54
نتكلم عن استقلالية القضاء ونحن بعيدون كل البعد عن نظام ديموقراطي يضمن الفصل بين السلط ويظمن للمواطن كل الحقوق ومنها حق التظاهر وحق التعبير والمحاكمات التي عرفتها البلاد دليل قاطع على ما أقول.
5 - majid الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:59
نحن ايضا متاكدون بما لا يقبل ادنى شك ان القضاء مستقل عن الحكومة [السلطة التنفيذية] و لكن السؤال هل القضاء مستقل عن السلطة المخزنية و التي هي اصلا السلطة الوحيدة في البلاد و فوق جميع السلط الاخرى الحكومية و البرلمانية و غيرها
6 - wood الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:15
لو كان القضاء مستقلا و ليس خاضعا لسلطة المخزن لتم إطلاق سراح بوعشرين فورا و تم فتح تحقيق مع ما يسمى الشرطة الوطنية لتجاوزاتها و البحث في مصدر الفيديوهات الذي تدعي انها حجزتها في الجريدة !!!!
7 - ahmed الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:18
Lorsqu'on enlève l'autorité du ministre de la justice en tant que président de l'autorité la poursuite, procureurs du Roi, afin d'éviter sa responsabilité sur le non respect des droits de l,homme, tant devant le parlement; représentant des citoyens; tant devant les organisations de contrôle à l'échel international, là on perd tout, en devient comme Egypte; et les autres pays arabe. attendez au pire et personne ne va vous entendre car ils ont couper le fils qui représente l'autorité responsable devant les citoyens et même la communauté international pour que personne ne soit responsable ou poursuivit. C'est un jeu pervers. dans tout les pays démocratique c'est le ministre qui est responsable de la politique de la justice.
8 - MA9HOUR الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:20
القانون يطبق في المغرب على فئة دون اخرى علاش علوة سرق الملايير و هو الان حر طليق كسائر اللصوص الكبار في المغرب
9 - موظف الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:21
اسي الرميد هل هناك من استقلالية للقضاء في ملفات معروضة عليه ضد رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ولم يبث فيها لحد الساعة ولا واحدة اجتازت مرحلة البحث التمهيدي من اصل عشر شكايات منها ما هو جنائي ومنها من مرت عليه خمس سنوات واقلها تقادما 8 اشهر نريد فقط شرحا لهدا الوضع .
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