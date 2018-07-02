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كُتّاب وآراء
العثماني وأحكام الريف
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - منافق الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:51
قبل سنوات قليلة العثماني قال بان الريف يستحق تقرير المصير او على الاقل الحكم الذاتي
2 - ايت السجعي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:09
هاذ الناس عينهم الأستحقاقات الإنتخابية القادمة و المحامون أول من يعلم ما أتاه المعتقلون من أفعال و ما يقابلها من عقوبات و هم يعلمون بأنها أحكام مخففة وهم يدعون إلى عدم التشكيك في ميصداقية السلطة القضائية و مع ذلك يصرحون بأن الأحكام قاسية رغم عدم اطلاعهم على ملف القضية و على حيتياتها.
الحاصيل:الله يهدي ما خلق.
الحاصيل:الله يهدي ما خلق.
3 - MILOUD الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:12
لا يحق لأي كان إن يتدخل أو يشكك في الأحكام التي تصدرها المحاكم المغربية. هناك الاستئناف .ثم النقض.
4 - الغزالي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:16
علی مااضن راه الی ملقتش الحل لهده القديۃ ايها الحكماء فان شمال المغرب وشرقه سيوقع فيه غيلان شعبي يوميا حتی تتراجع السلطۃ القضاءيۃ عن هذه الاحكام القاسيۃ وغير منطقيۃ..
5 - hadi الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:20
والله لن أعترف بالقضاء المغربي حتى يرجع اعليوة للسجن ويحاسب من أخلوا بمشاريع الريف وتحاسب بادو على اللقاحات الملوثة ويفتح تحقيق في مافيا العقار وتهريب الذهب ويكون لنا الحق أن نعبر عن رأينا بكل حرية بدون تلفيق تهم ووو٠٠ آنذاك للكلام بقية
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