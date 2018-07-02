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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملخص بلجيكا واليابان

ملخص بلجيكا واليابان

الاثنين 02 يوليوز 2018 - 22:44

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الوجدي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 23:14
لما تكون النزاهة وعدم تدخل اللوبيات في الفريق ستكون النتيجة حتما إيجابية
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