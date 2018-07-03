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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اعتصام مسيري وكالات البريد

اعتصام مسيري وكالات البريد

الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:03

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - intidam الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:33
هذا الاعتصام شرعي ويجب التضامن معهم لانهم مغاربة ويحتجون تحت العلم المغربي الله يوفقكم ، ليس مثل من يحتج تحت شرويطة لا علاقة لنا بها
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