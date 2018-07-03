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كُتّاب وآراء
اعتصام مسيري وكالات البريد
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:03
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - intidam الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 00:33
هذا الاعتصام شرعي ويجب التضامن معهم لانهم مغاربة ويحتجون تحت العلم المغربي الله يوفقكم ، ليس مثل من يحتج تحت شرويطة لا علاقة لنا بها
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