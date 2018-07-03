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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حصيلة زيرو ميكا

حصيلة زيرو ميكا

الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan Sima الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:24
المشگل في البديل وليس الميگا مع العلم أن دول عضمى لديهـا ميگا بنزعگم هـذه الأخيرة أصبحنا مجتمع إستهـلاگي ولا نعرف حتى گيف نرمي نفاياتنا على الأقل گانت تحجب عنا الروائح أنا ضد قرار المنع تعتدوا علينا
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2 - خالد.ف الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:33
أكياس بلاستيكية مجانية عوضت بأخرى تشترى ! هذه الأكياس الجديدة لا أحد يعلم مصدرها ، و لكن الأكيد أنها تذر أموالا طائلة على منتجيها أو مستورديها ! صفقة من صفقاتم !
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