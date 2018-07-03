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كُتّاب وآراء
عقوبة أمين حارث
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
1 - ايوب الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:02
حادث غير متعمد ممكن ان يحصل لأي مواطن عادي كان او ذو نفوذ في البلاد لا داعي لتضخيم الحادث عِوَض ذلك ادعو للفقيد بالرحمة و انا لله و انا اليه راجعون.
لا أظن جازما ان مرتكب الحادث كان يقصد التسبب بالحادث، و لكن قدر الله ماشاء فعل.
المرجو أخذ العبرة من هذا رجااااء مزيدا من الحذر.
لا أظن جازما ان مرتكب الحادث كان يقصد التسبب بالحادث، و لكن قدر الله ماشاء فعل.
المرجو أخذ العبرة من هذا رجااااء مزيدا من الحذر.
تعليق غير لائق
148
2 - SORRY الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:03
اغلبية حوادث السير تيكون الاسباب ديالها الخمر او المخدرات.
تعليق غير لائق
-71
3 - حسن حسون الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:06
اينما حللت و ارتحلت بالعالم الافتراضي الا و احسست بحسدنا و كرهنا لبعضنا البعض، نحن لا نساند بعضنا البعض، لقد قام المخزن بدوره و انشا شعبا غير متحاب فيما بينه، نسارع لاطلاق الاتهام فكل غني في المغرب شفار و فاسد و كل فقير هو هو ولد الشعب؟! هل يجب ان نكون كلما فقراء كي نسعد؟ الا يجب ان يكون بيننا اغنياء يوظفون و ينشوون الشركات؟! لماذا هذا العبت، لكم احس ان الكتير منا يريد الزج بامين بالسجن لاخر يوم بعمره فقط لانه معروف و له الاموال، انه الحقد الطبقي، و لقد فضلنا بعضكم على بعض في الرزق. الله يجيب غير الصحة و السلامة و اللي تعجب يتبلا.
تعليق غير لائق
106
4 - مواطنة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:22
ايوب و حسن حسون.علقتو فبلاصتي مبقالي منكول
5 - منير الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:22
الحكم المناسب هو التكفل بهذه العائلة مدى الحياة
ورحم الله الفقيد.
ورحم الله الفقيد.
6 - wood الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:29
الى المعلق رقم 3 المسألة ليس في الغنى او الفقر بل في ان يكون الناس متساوون امام القانون ، و أن لا يعيش المغاربة تحت قانون خاص لبوزبال و أخر لاعوان المخزن و زبانيته . فبعشرين ليس شخصا فقير لكن المخزن اراد الانتقام منه فوظف الامن و القضاء لاجل ذلك ، اما هذا اللاعب فهو مواطن عادي بالنسبة لمن له عقل و لكن بالنسبة للمخزن و المداويخ من اتباعه شخصية مهمة يجب ان تحظى بمعاملة خاصة .
7 - intidam الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:33
دبا الي عطا الله عطاه السيد أجله انتهى الله يرحمه ويغفر له يسكنه فسيح جناتك يارب العالمين وارزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ، اما بالنسبة للاعب حاريث يجب عليه ان يخفف على اسرة المرحوم بقدر من المال مادام الله مسك عليه ويطلب منهم المسامحة
8 - سلم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:33
نعم القانون واضح لاكن هل يطبق كما هو خلاصۃ القول عاءلۃ الضحيۃ نتمنی تكون محضوضۃ ويتم تعويضها ماديا في اجل قريب ولو هذا لا يكفي لتعويض انسان من الطرف الاخر لان عاءلۃ الضحيۃ اذا انتضرت تعويض من شركۃ التامين فانها ستكون في خبر كان ويجب انتضار سنوات و سنوات اللهم ارحم الفقيد وتجاوز عن سيايته ورزقه الجنۃ يا رب العالمين
9 - رد على التعليق الاول الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:35
نحن لا نتكلم عن هل كاي يقصد ان يقتل شخص بطبيعة الحال لم يقصد ذلك ولكنه بتهوره قتل شخص اخر بدون عمد وقضية القصد ليس بمبرر امام القانون لانه كم من شخص قتل غير متعمد ومع ذلك دخل السجن ولمن نحن هنا لا نتكلم عن جريمة وانما عن حادثة سير . نحن فقط نطلب ان يعامل القضاء الجميع بنفس الطريقة
10 - abdeslam الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:38
les piétons ne respectent pas le passage de piétons oui chez nous pas de réglementation du code comme le refus de la priorité a droite tu vois la personne qui marche au milieu de la route oui il nous faut très longtemps pour arriver au occidentaux
11 - escobar الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:39
لاتخافو سيخرج سالما.. ببساطة المغرب لايطبق القانون إلا على الضعفاء
12 - متابع الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:40
مالكم على هذا الحسد كون دارها شي مواطن عادي كون قلتو قدر الله وماشاء فعل .ولكن مع هذا شوية معروف حضيتوه. حنا معرفينش شكون الضالم اوشكون المظلوم كاملين كنعرفو الاخبار غير من العالم الافتراضي. راه في الإسلام إلى مقتلتيش متعمد كاين حاجة سميتها "الدية"
13 - au commentaire 3 hassoune الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:41
ta raison c.est CA la mentalite marocaine tu roules avec une BMW tu es un voleur tu prends le bus tu es un pauvre en plus en es tous jaloux.
14 - Aziz Canada الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:41
لكل من يقول ان الحادث لم يكن متعمد. فليضع نفسه مكان الضحية.
الضحية قدف به على بعد امتار عديده ومات بالفور.اذا المتهور حارث كان يقود بسرعة جنونية في المدار الحضري. السرعة هي التي قتلت الضحية سواء قطع الطريق في ممر الراجلين او لا. نتمنى من القضاة ان يصدروا الاحكام بالاعتماذ على ارقام الملفات وليس اسماء المتهمين. بذلك سيكون حارث مزج به في السجن وتعويض كبير لاسرة الضحية وذلك نظرا لتهوره ويكون عبرة للاخرين. لو كان يقود بسرعة قانونيه لكان الضحيه الان في المستشفى بسبب كسر بسيط.
ومن يدعي غير ذلك فليضع نفسه او ابنه مكان الضحية وليسمح لحارث وليقول له الله يعاونك مادارتيهاش بالعاني
الضحية قدف به على بعد امتار عديده ومات بالفور.اذا المتهور حارث كان يقود بسرعة جنونية في المدار الحضري. السرعة هي التي قتلت الضحية سواء قطع الطريق في ممر الراجلين او لا. نتمنى من القضاة ان يصدروا الاحكام بالاعتماذ على ارقام الملفات وليس اسماء المتهمين. بذلك سيكون حارث مزج به في السجن وتعويض كبير لاسرة الضحية وذلك نظرا لتهوره ويكون عبرة للاخرين. لو كان يقود بسرعة قانونيه لكان الضحيه الان في المستشفى بسبب كسر بسيط.
ومن يدعي غير ذلك فليضع نفسه او ابنه مكان الضحية وليسمح لحارث وليقول له الله يعاونك مادارتيهاش بالعاني
15 - مغربي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:44
مرة أخرى الرحمة للفقيد و كل الصبر لعائلته. كل الناس خطاؤون و أمين حارث ليس بمنزله عن الخطأ. المغرب محتاج لكل الطاقات البنائة. فقدنا شخصا واحدا و ليس من المفيد فقدان شاب ثان بدافع الحقد فقط لأنه مشهور وطنيا و دوليا. و الله يحفض الجميع.
16 - benbarka الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:49
نظرا للأخلاق العالية اللاعب حارث ارى انه لا يجب ان نضخم من الحادث: قدر الله وماشاء فعل. لو كنت مكان القاضي لحكمت عليه بهذه العقوبة:1- شهرا واحد في احد سجون المغرب من اجل ان يتسنى له معرفة المغرب الحقيقي.2- عقوبة مالية 300 مليون سنتيم مغربي لعائلة الراحل. 3-عقوبة مالية للحق المدني ان كان قد تسبب في إلحاق خسائر مادية... لا يجب ان يتعنت القاضي في حق هذا الشاب ويضيع مساره الكروي .
17 - foreigner الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:53
لك الشكر والتقدير السيد حسن حسون على تعليقك.ما محلنا من الإعراب إذا من وصية سيدالبشرية (ص) ?عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ, وَالصَّلاةِ, وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: صَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ, فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.
وَيُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَنَّهُ قَالَ:هِيَ الْحَالِقَةُ, لا أَقُولُ: هي تَحْلِقُ الشَّعَرَ, وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ
وَيُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَنَّهُ قَالَ:هِيَ الْحَالِقَةُ, لا أَقُولُ: هي تَحْلِقُ الشَّعَرَ, وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ
18 - مغربي من السعودية الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:02
الله يرحم المتوفي هذا قدر ومكتوب له اما بخصوص السرعة فإذا الشارع مفتوح وليس فيه زحمة فهل انت شخصيا ايها المحامي المحترم تمشي بي 30kmفي الساعة على كل حال الامر عند اهل المتوفي فبإمكانهم بتخذوا قرار ويأخذوا الدية الشرعية وينتهي الأمر لكن والله اعلم ممكن لايقتنعون لأن هذا لاعب كرة القدم وممكن يبالغون من اجل المال فالعفوا من شيم الرجال الله يصلح الحال
19 - بثينة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:11
اسي المحامي ضرب المرحوم وهرب ومن بعد حاول يظلل العدالة ان اخاه المراهق هو اللي كان سايق
في رايي يحاول اللاعب يزورهم هو وعائلته وتكفل بهم مدى الحياة كانه ابنهم ويزورهم كل مرة دخل للمغرب يعتبرها صدقة جارية والشاب هشام الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة
في رايي يحاول اللاعب يزورهم هو وعائلته وتكفل بهم مدى الحياة كانه ابنهم ويزورهم كل مرة دخل للمغرب يعتبرها صدقة جارية والشاب هشام الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة
20 - Ziryab الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:14
شخصيا أحمل المسؤولية أولا للدولة على عدم صرامتها في تطبيق القانون. مما يشجع أي شخص متهور على عدم الإلتزام بالقوانين.
من خلال معاينتي لسلوك بعض السائقين و خصوصا من مغاربة العالم. وجدت أنه بمجرد ولوجهم إلى مليلية أوسبتة تتبدل طريقة سياقتهم. و تلاحظ تشبثهم بالصرامة في احترام القانون. بينما كانوا منذ بضع دقائق يسوقون بشكل غير مسؤول. و طرحت السؤال على أكثر من سائق حول تفسير هذه الإزدواجية في السلوك. فالكل أجمعوا أنهم مرغمون على التأقلم مع سلوك السائقين المحليين في المغرب و إلا فسيواجهون مشاكل "أو معمرنا نسلكو، إلى متدفعش صحة ياخذو لك حقك لأن كاينا الفوضى زائد الرشوة". أما برا إلى درت غلط كلشي الناس يبقاو ايشوفو فيك ميحتاش البوليس. لذا أقول أن السبب الأول يرجع للدولة التي عجزت عن فرض القانون و نشر تقافة السياقة المسؤولة.
من خلال معاينتي لسلوك بعض السائقين و خصوصا من مغاربة العالم. وجدت أنه بمجرد ولوجهم إلى مليلية أوسبتة تتبدل طريقة سياقتهم. و تلاحظ تشبثهم بالصرامة في احترام القانون. بينما كانوا منذ بضع دقائق يسوقون بشكل غير مسؤول. و طرحت السؤال على أكثر من سائق حول تفسير هذه الإزدواجية في السلوك. فالكل أجمعوا أنهم مرغمون على التأقلم مع سلوك السائقين المحليين في المغرب و إلا فسيواجهون مشاكل "أو معمرنا نسلكو، إلى متدفعش صحة ياخذو لك حقك لأن كاينا الفوضى زائد الرشوة". أما برا إلى درت غلط كلشي الناس يبقاو ايشوفو فيك ميحتاش البوليس. لذا أقول أن السبب الأول يرجع للدولة التي عجزت عن فرض القانون و نشر تقافة السياقة المسؤولة.
21 - mohammed amine الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:16
هذه حالة قتل خطأ وجبت فيها دية لأهل المرحوم حسب الشريعة الإسلامية وهي مائة من الإبل وهي أي الدية واجبة بإجماع علماء المسلمين، وبقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا.﴾
22 - najat الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:21
كلشي مر ومكتوب على الميت الله يرحمو ما يفوتش ساعتو وامين حارث مكتاب عليه يموت على ايدو هذا قدر الله ولا مفر منه اما كون وكون غير من الشيطان لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون الله يصبر اهل الميت والله ايحفظ الجميع وياربي لهلا تكتب علينا شي مكتوب خايب حتى واحد ما كره
23 - هشام الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:22
ومهما كان الامر التسامح احسن شي وغير يتفاهمو
24 - Abou majd الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:22
علاش تطلبو من السيد الفلوس واش معنديش لاصورانص ديال السيارة القانون واضح يجب ان تاخذ الامور مجراها الطبيعي تدفع شركة التأمين ما يحدده القانون من تعويضات للعائلة ماديا ومعنويا اما اذا يحرك السيارة بدون قوانين فهذا شان اخر
25 - Cher الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:23
يجب تطبيق القانون عليه كباقي البشر لانه ادا ارتكب هده الحادثة في المانيا تعرفون القانون هناك؟؟؟؟؟؟
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