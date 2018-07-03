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كُتّاب وآراء
مع المهاجرة المعنفة بوجدة
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغربي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:46
رجال الأمن للأسف معظمهم يعطون انطباع سيّء عن المغرب لأنهم لم يتدربوا على ايتيكيت التعامل مع المواطنين و حتى مع الأجانب بمجرد الوصول إلى المطار نرى غياب تام للإبتسامة في وجه القادمين إلى المغرب .دائما في مخيلتهم السب و القذف و الضرب .
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