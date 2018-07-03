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كُتّاب وآراء
عائلة حكيمي ضحية حارث
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
1 - ماريا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:07
الله يرحمه رحمة واسعة تحت ألارض ويوم العرض ويغفر له مغفرة واسعة ويدخله الفردوس الأعلى من الجنة برحمته. ورزق والديه وخاصة الميمة الصبر والسلوان. إنه قدر الله وما شاء فعل.
2 - hicham الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:08
الله يرحم ولدكم..والله يكون فعوانكم صراحة..و قدر الله و ماشاء فعل...ولكن الله يجازيكم مسامح كريم...الفلوس مغاديش يرجعو الولد..و المسامحة غادي ترفع قدركم عند الله ...والحوادث تيوقعو ..و السجن لحارث لا يضر ولا ينفع ...هل انا على صواب ام لا...اسكنه الله فسيح جناته و المسلمين اجمعين
3 - hicham الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:09
لله ما أعطى و لله ما أخد، الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة، اللهم تقبله عندك من الشهداء و أنعم عليه بجنة الفردوس ، ما شاء الله و ما قدر فعل، يوميا نسمع وفاة العديد من الناس و أكثرهم عن طريق الحوادث و أتمنى من هذه العائلة أن تقبل دية ابنها و لو أنه لا يعوض بمال الدنيا و لكن يجب التعايش مع الوضع مع الدعاء للراحل بالرحمة و لشبابنا بالسلامة و الهداية
4 - يونس السلفي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:10
سبحان الله كلمات مؤثرة
رزقكم الله الصبر و السلوان
و إنا لله و إنا إليه راجعون
رزقكم الله الصبر و السلوان
و إنا لله و إنا إليه راجعون
5 - zaka الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:10
الدية لأهل الفقيد واجب حتى الشرع قال في حالة القتل غير العمد تجب الدية على وخا تطبق القانون ويسجن مرتكب الجريمة التعويض المادي واجب شيء طبيعي هوما مساكن حسابهم ايلا شدو الفلوس راه حرام من عندي اعمي حتى لو سجن حارث 100 سنة واش راح تستفد وقعت الواقعة من حقك تطلب تعويض مادي قبل الزجر والله يصبركم على الفقيد اللي مايرجعو مال ولا محكمة إنا لله وإنا إليه راجعون
6 - مواطنة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:11
عظم الله اجركم انا لله وانا اليه راجعون. الله يحسن عوانكم. لكن نصيحتي خذوا التعويض وما تسمعوش للناس. الدية شرعها الله. الى شديتوها لا يعني بعتوا ابنكم لانه لم يتعمد قتله وان اخطأ.
7 - البادرة نجاة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:12
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
الله يهدينا جميعا
الله يرحمه
الله يهدينا جميعا
الله يرحمه
8 - موحا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:13
مقدر فعل ولهدا نطلب من هده العاءلة أن تسامح هدا الشاب لان ادا ضاع مستقبله لا يعيد لهم هشام والمسامح كريم واللهم عوضهم فيه خيرا وجعله من الشهداء
9 - البادرة نجاة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:13
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
10 - هسبريسي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:14
رائع ما قاله الأب: المغاربة يبحثون دائما إغراق الفقير . جميل هذا هو حالنا.
اللهم حفظ هدا البلد و جعله آمنا يا رب العرش العظيم.
اللهم حفظ هدا البلد و جعله آمنا يا رب العرش العظيم.
11 - red الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:15
الاخوان الله يجازيكم بخير لي بغا يقول شي حاجة يقول خير أو يصمت السيدة محروقة على ولدها و البعض تيزيد يحك على الجرح لا حول و لا قوة الا بالله.اللهم ارحم الفقيد و تغمده برحمتك
12 - شروق الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:15
نعزيك ونطلب الله له المغفرة والجنة نحن والمناطق وحزنا لكم ولمصابكم الله يكون فالعون ماضاع حق والله موجود ومنتقم جبار
14 - فتيحة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:17
الله اصبرك اميمتي الكبدة صعيبة...مال الدنيا كله مايعوضش وليدك..
15 - مواطنة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:17
اكمل على تعليقي. حنا مغاربة وكنسامحوا. ماشي غير حيت هو شخص مشهور ما تسامحوهش. انا متأكدة لو كان انسان عادي كون سامحتوه. حتى هو غير ولد الشعب واخطأ. ما غنفديوش فيه الحكرة لي كنحسوها بسباب الناس لكبار.هو اخطأ ولم يتعمد.كاع لمغاربة كيديرو هداك لخطأ د السرعة تبرهيش د الشباب. هو ماشي حكر ولدكم. خذو الدية لي شرعها الله.وما تسمعوش للي غيقولو باعو اولادهم. ولدكم لا يعوض بثمن. وهذاك غير جبر الخاطر
16 - llassssssssssss الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:17
وا الواليدة واش الفلوس تيعوضو الكبدة
يهودي وميبغيهاش
الله يصبركم
يهودي وميبغيهاش
الله يصبركم
17 - passager الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:17
و الله أبكتني هذه الأم..اللهم أجرها في مصيبتها و أبدله خير منه
18 - جواد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:18
لا اعتقد ان هناك عدالة مستقلة في هذا البلد الاحكام تنسج خيوطها في كواليس مظلمة. باختصار رحم الله الفقيد و الهم دويه الصبر و السلوان. لا السجن 3 اشهر او سنة ستشفي غليل حرقتكم . تفاهموا وفق شرع الله لي ولكم الصبر و السلوان.
19 - رحمه الله الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:19
يارب صبرك اميمتي ، و لاحول ولاقوة إلا بالله على كل لسان يتحرك بين الأسنان لينطق و يجرح قلوبا دون ان يعلم عنها شيئا ، نجرح الأحياء و الأموات . أصبحنا لا نخاف من عاقبة الدنيا ، و لاترهبنا الموت لنعمل صالحا لها ، رحمه الله برحمتك ورزقه جنة الفردوس ، و رزق والديه الصبر و السلوان .
20 - برهوووم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:19
حسبنا الله ونعم الوكيل.
والله إما طلبتو غير حقكم، القانون ياخد مجراه، لأن أمين حارثي لو كان ف ألمانيا ما يسوكش بسرعة غير مسموح بها.
ولكن عارف بلي المغرب فيه الفوضة، لهذا يجب أن يحاكم قانونيا.
والله إما طلبتو غير حقكم، القانون ياخد مجراه، لأن أمين حارثي لو كان ف ألمانيا ما يسوكش بسرعة غير مسموح بها.
ولكن عارف بلي المغرب فيه الفوضة، لهذا يجب أن يحاكم قانونيا.
21 - سعيد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:20
انا لله وإنا اليه راجعون. لا أعتقد أن السائق الذي تسبب في الحادث راض على ما جرى هذا مكتاب الله الله يصبر عائلة المرحوم ويسكنه فسيح الجنان والله يحب العفو ويجعل صبركم صدقة ورفع الضرر والتعويض وجبر خاطر العائلة المكلومة واجب والله المستعان وان تصبروا وتتقوا يفرجها الله. عزاءي العائلة اللهم أنزل عليهم الصبر الجميل وليكن يقينكم بالله كبير فالمرحوم انقضى أجله وما الحادثة إلا سبب واجعلوا الحارثي ابنكم والله يعوض عليكم بالجنة ان شاء الله امين
22 - ام مغربية الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:21
الله يصبرك الام المكلومة ماتطفي نارها اموال الدنيا كيف ما كان هداك الولد حتى حاجة ما تنسي الام حضن الولد ديالها ابتسامة الولد ديالها....لهلا يحرم ام من فلذة الكبد ديالها وتحفظ لي ولدي يارب امين
23 - مسلم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:22
الله اصبركم ناس لا تراعي المشاعر الله ارحم الفقيد ونتمنی من الله يغنيكم من فضله
24 - wood الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:22
واضح انه مند البداية كان هناك اتجاه نحو ازالة المسؤولية عن اللاعب و إلقاءها على الضحية ، فصحيح ايضا أن هذه الحادثة مثلها مثل العشرات من الحوادث التي تحدث كل أسبوع في المغرب . لكن هذه بالذات محك حقيقي لسلطة القضاء لاظهار استقلاليته و أن المواطنين متساوون امام القانون ، لكن للاسف مند اللحظة الاولى حظي اللاعب بمعاملة تفضيلية ، فلم يعتقل بل اطلق سراحه فورا و تم تسليمه وثائق السيارة و جواز سفره و هو أمر اشك انه هو الجاري به العمل ، رغم انه من المؤكد ان الحادثة كانت مقرونة بالسرعة المفرطة التي تشهد عليها قوة الاصطدام و اجزاء السيارة المتناثرة !!!
25 - L.M الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:25
تعازينا لعائلة الفقيد الذي لازالت عائلته لم تستوعب فقدانها فلذة كبدها حتى خرجت الصحافة الساقطة لتعمق الجرح وسبقتها السلطة المرتشية التي أرادت طمس القضية بكل ماأوتيت من دنائة وخسة .. أشعر بالغبن الذي تشعر به هذه الأم المصابة .. فبغض النظر عن مكانة هذا اللاعب فهو أولا و أخيرا مواطن فلماذا تتودد السلطة والصحافة الرخيسة للاعب كرة قدم لم يقدم شيئا في أول ظهور له ونتجاهل بل ونحطم عائلة الفقيد وكأنها فقدت قطا ، مخز العيش فيك يا مغرب ..
26 - ali الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:26
رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته .لو اني في مكانكم لستفدت من المال .ما ضاع لا يعود سواء سجن ام لا هذا لا يغير في الموضوع من شيء .ولاسيما ان العائلة معوزة وهي محتاجة للكال اكثر من ان يسجن احدهم .زد على ذالك نحن في بلد تسود فيه ثوة المال ان لم تستفيدوا انتم فهناك غيركم سيستفيد .والفاهم يفهم
27 - younes الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:28
كل ما نتمناه هو ان يطبق العدل و فقط، و حاريث لو كان ولد الناس يغني هاد العائلة مهما كان الحكم القضائي، فقتل النفس حتى لو كان بالخطا يبقى شيء عظيم
28 - حياة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:29
الله يرحم الفقيد ويصبر والديه صعييب تفقد الكبدة ديالك ودوك الناس لقالو متشرد الله يسمح ليهم والله يكون مع امين حارث وحتا والديه ماشي ساهل عليه فرمشة عين تقلبات حياتو من لاعب مشهور لواحد قاتل نفس غير مقصود منو الله يدير للجميع تاويل الخير
29 - smail الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:31
علاش الانسان ولا هكا علاش كولشي ولا ساوي غير الفلوس الحاجة الولد بغاه الله دعي معاه اما هاد الهضرة مانافعة بوالو و اللاعب مكانش نيتو اقتلو قولي لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا و انتما ملي بديتو كاتهضرو غير لفلوس لفلوس لفلوس لواه كان كايبغيه ، شوية مدير الشركة .الله يرحم ولدك و الله يرزقك الصبر و احتسبيه عند الله.
30 - سوسن اليماني الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:31
حياة الانسان هي اعلى قيمة و ليس المال و لا بد من تطبيق القانون. ثم ان المال في المغرب يصلح لماذا؟ لا شيئ مطلقا. الفلوس في المغرب لا قيمة لها مطلقا و لا تجدي... الفلوس ليست سوى وسيلة لتنظيم علاقات الانتاج و علاقات الناس. و هناك من له مليار لكن فيما تفيده في مستنقع كبير كله ميكروبات و فيروسات؟ واصلوا المطالبة بالحق و تقديم الجناة الى سيف العدالة و كفانا من افساد شعب المغرب بالفلوس و الرشوة و الذعارة و الزبونية و المحسوبية و التجهيل و التفقير و كفانا من العيش في الاقطاع و الاقطاعية.
31 - khalid الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:32
أنا مابغيت نفهم هاد الناس أشنو باغين بالضبط ولدكم الله يرحمو بالرحمة الله مات مكتوب عليه حادثة سير راه العمر ديالو وصل سيد باغين يخرجو عليه فاش غايفيدكم الحبس ديالو واش دربو ف الممر الراجلين طبعا لا اوا اللهم ارحم ذالك الرجل يا ارحيم
32 - ابو هدايه المغربي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:34
اسال الله تعالى ان يرحم ابنك هشام ويغفرل له ويجعله من اهل الجنة وان يصبركم علي مصيبتكم. اللهم امين.
33 - zineb الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:36
والله وتسمحي ألوليدة حتي ترتاحي أقسم بالله الله يصبرك رآه داك لي ضربو مدرهاش بلعاني يارب صبر هد الناس ولطف بنا
34 - Aziz Canada الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:37
لكل من يقول ان الحادث لم يكن متعمد. فليضع نفسه مكان الضحية.
الضحية قدف به على بعد امتار عديده ومات بالفور.اذا المتهور حارث كان يقود بسرعة جنونية في المدار الحضري. السرعة هي التي قتلت الضحية سواء قطع الطريق في ممر الراجلين او لا. نتمنى من القضاة ان يصدروا الاحكام بالاعتماذ على ارقام الملفات وليس اسماء المتهمين. بذلك سيكون حارث مزج به في السجن وتعويض كبير لاسرة الضحية وذلك نظرا لتهوره ويكون عبرة للاخرين. لو كان يقود بسرعة قانونيه لكان الضحيه الان في المستشفى بسبب كسر بسيط.
ومن يدعي غير ذلك فليضع نفسه او ابنه مكان الضحية وليسمح لحارث وليقول له الله يعاونك مادارتيهاش بالعاني
الضحية قدف به على بعد امتار عديده ومات بالفور.اذا المتهور حارث كان يقود بسرعة جنونية في المدار الحضري. السرعة هي التي قتلت الضحية سواء قطع الطريق في ممر الراجلين او لا. نتمنى من القضاة ان يصدروا الاحكام بالاعتماذ على ارقام الملفات وليس اسماء المتهمين. بذلك سيكون حارث مزج به في السجن وتعويض كبير لاسرة الضحية وذلك نظرا لتهوره ويكون عبرة للاخرين. لو كان يقود بسرعة قانونيه لكان الضحيه الان في المستشفى بسبب كسر بسيط.
ومن يدعي غير ذلك فليضع نفسه او ابنه مكان الضحية وليسمح لحارث وليقول له الله يعاونك مادارتيهاش بالعاني
35 - مغترب راجاوي بيضاوي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:37
تقول مابغيناش لفلوس وبسرعه تقول مازال مامخلصش شهرين
انا لله وانا اليه راجعون.الله يرحم الفقيد ويتغمده برحمته
الحادثة غيرمتعمدة ولم يكن حارث يستهدف المرحوم او غيره والى كل من بقلبه حقد ويريد ان يتفلسف ويقول القانون يطبق فقط على ولاد الفشوش فاننا نذكره بانه في ظروف مماثلة وقعت سابقا للاعب قاسمي لاعب الرجاء حينما ضرب واعتدى بالضرب المفرط الدموي على شرطي ومع انه ماشي ولد الفشوش وغي ولد الشعب فان نسبه كبيره من الشعب تعاطفت معه ولم يتركوه الا بعد ان تم الصلح مع الشرطي وخرج قاسمي من سجن عكاشه ,ونفس التعاطق وجده عبد الحق ايت العريف وغيرهم كثير,لا لشيئ سوى انهم مثل الفنانين ليسوا حكرا على انفسهم وحياتهم ليست حكرا عليهم وحدهم بل كما الفنان يمثل الشعب كذلك اللاعب هو فنان برجله وبالملعب وقد مثلونا بروحهم القتاليه خير مثال بالمونديال وان الحظ عاكسهم,فهل نقبل ان نجعل من حياة الفنان حكرا على الشعب في السراء وننساه في الضراء؟امين حارث ابن الشعب وقدر الله نزل ونتمنى للضحية الرحمة ولعائلته المسامحه والتنازل ولحاريث وعائلته تقديم التعويض المناسب ولقضائنا تمتيعه باقصى ظروف التخفيف او البراءه الممكنه.
انا لله وانا اليه راجعون.الله يرحم الفقيد ويتغمده برحمته
الحادثة غيرمتعمدة ولم يكن حارث يستهدف المرحوم او غيره والى كل من بقلبه حقد ويريد ان يتفلسف ويقول القانون يطبق فقط على ولاد الفشوش فاننا نذكره بانه في ظروف مماثلة وقعت سابقا للاعب قاسمي لاعب الرجاء حينما ضرب واعتدى بالضرب المفرط الدموي على شرطي ومع انه ماشي ولد الفشوش وغي ولد الشعب فان نسبه كبيره من الشعب تعاطفت معه ولم يتركوه الا بعد ان تم الصلح مع الشرطي وخرج قاسمي من سجن عكاشه ,ونفس التعاطق وجده عبد الحق ايت العريف وغيرهم كثير,لا لشيئ سوى انهم مثل الفنانين ليسوا حكرا على انفسهم وحياتهم ليست حكرا عليهم وحدهم بل كما الفنان يمثل الشعب كذلك اللاعب هو فنان برجله وبالملعب وقد مثلونا بروحهم القتاليه خير مثال بالمونديال وان الحظ عاكسهم,فهل نقبل ان نجعل من حياة الفنان حكرا على الشعب في السراء وننساه في الضراء؟امين حارث ابن الشعب وقدر الله نزل ونتمنى للضحية الرحمة ولعائلته المسامحه والتنازل ولحاريث وعائلته تقديم التعويض المناسب ولقضائنا تمتيعه باقصى ظروف التخفيف او البراءه الممكنه.
36 - ام دعاء الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:38
انا لله وانا اليه راجعون.. الله ما أعطى وله ما اخد وكل شيء عنده باجل. ..انتهى الأجل في تلك الساعة. ..الأسباب متعددة والموت واحد. ...حتى هذاك الولد لو كان يعرف غدي يكون سبب في موت الضحية كون بقى في دارهم. ..الفلوس 1
37 - خالد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:41
هاد السيدة تتكلم ومازالت تحت الصدمة. ما تقولي ليس في صالحك. لمادا لم يتصل بك اصدقاءه الدين ادعوا انهم كانوا وعاينوا وقوع الحادتة. انا لم ارى ولم اقرأ ابدا ان ابنك كان متشردا ومتسكع. من قال لك هادا الكلام قد كدب عليك. المهم ان تكفي عن كثرة الكلام الفارغ الدي لا معنى له. وان تدعي لابنك بالرحمة. وهناك تأمين من اجل تعويضك اما ان تتابعي السلطة لانهم لم يبلغوك فهادا كلام فارغ.
38 - هسبرس بلغي الوالدين رجاءا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:42
حقوق المتوفي رحمة الله عليه عند الله
معاقبة امين حارث لن ترجع ابن المغرب من الممات
الأجل كان محددا و كل نفس ذائقة الموت
القانون يضمن تعويض مادي في حالة القتل الخطأ: ليس طمعا ان تطلبو تعويضا ماديا. اطلبو ان تجد عائلة امين طريقة لترحيلكم الى المانيا او فرنسا
المسامح كريم، ان سامحتم فهذا فقط كرما منكم و ليس طمعا
ربما اراد الله خيرا لكم: كل المغاربة يترحمون على ابنكم البار و سيكون سببا في اغنائكم ان شاء الله حتى بعد مماته... و كلنا سنموت...
معاقبة امين حارث لن ترجع ابن المغرب من الممات
الأجل كان محددا و كل نفس ذائقة الموت
القانون يضمن تعويض مادي في حالة القتل الخطأ: ليس طمعا ان تطلبو تعويضا ماديا. اطلبو ان تجد عائلة امين طريقة لترحيلكم الى المانيا او فرنسا
المسامح كريم، ان سامحتم فهذا فقط كرما منكم و ليس طمعا
ربما اراد الله خيرا لكم: كل المغاربة يترحمون على ابنكم البار و سيكون سببا في اغنائكم ان شاء الله حتى بعد مماته... و كلنا سنموت...
39 - الشغل بايم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:44
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا
هذا هو الحل... الدية باينة و تحرير الرقبة شوفو كي ديرو ليها نتوما... سولو شي مفتي
الله يرحم الجميع الأحياء و الاموات
هذا هو الحل... الدية باينة و تحرير الرقبة شوفو كي ديرو ليها نتوما... سولو شي مفتي
الله يرحم الجميع الأحياء و الاموات
40 - noredine الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:49
الله ايرحم في هدا الليله.او الله ايسمح لهدا الصحافه لكتزيد تمحن هدا العائله بهدا الاشياء لكتزيد تالمهم اكتر علاش احنا هكا مكنفرقوش بين الصح او الكدوب او السلام
41 - hicham الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:50
الله يصبرك ا ميمتي او يعوضك فيه كل خير انشاء الله و ان للاله و ان اليه لراجعون
42 - بثينة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 20:55
لالا بهيجة بكتيني الله يحسن العوان ويعطيكم صبر المؤمنين وديري في راسك ان الدنيا دار بلاء الحمد لله قدر الله وما شاء فعل لقد تأملنا لالمكم الفلوس مكتنسيش الحبيب أبدا اكتب هذه السطور والدمعة الحارة على خدي
اللهم صبر اهله اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنة مع المؤمنين اتمنى ان تاخدني بيد أم واب المرحوم هشام
خاصهم دعم نفسي قبل المادي
الله يقويكم
اللهم صبر اهله اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنة مع المؤمنين اتمنى ان تاخدني بيد أم واب المرحوم هشام
خاصهم دعم نفسي قبل المادي
الله يقويكم
43 - إلياس السلفي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:05
الله يصبركم على ولدكم
وصراحة حاريث ضريف ومتخلق كتاب عليه هاد المكتاب الله يفك وحايلو
في الإسلام كاين دفع الدية مسلمة الى أهله والكفارة بالصوم شهرين
وصراحة حاريث ضريف ومتخلق كتاب عليه هاد المكتاب الله يفك وحايلو
في الإسلام كاين دفع الدية مسلمة الى أهله والكفارة بالصوم شهرين
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