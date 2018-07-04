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كُتّاب وآراء
زوجة العثماني والمخدرات
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 14:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - تَكاويت الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:02
بالمختصر المفيد ،الفراغ هو من يدفع الشباب الوراهق إلى مزاولة نشاط المخدرات، ونقول للسيدة حليمة أن توصي زوجها بتحدير وتوعية بعض البرلمانيين ،لكون جل أبنائهم من مدمني المخذرات
3 - من كندا الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:14
مبادرة نبيلة ...الوعي بخطر المخدرات في عالم الطفل والمراهق وجب الحديث ووجب أكثر تجنيد الأمن لمحاربة سماسرة المخدرات ...المشكل ليس فقط في الأسرة وفي نفسية المراهق ولكن في الضرب بيد من حديد للذين يُتاجرون بالمخدرات ويسهلون جعلها في متناول الطفل ..
4 - moha azghar الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:24
هده هي طريقة عمل المقربين والمقربات من تجار الدين استعدادا للانتخابات المقبلة لا قل ولا اكثر، انصحي يا سيدتي زوجك واتباعه ان يتقوا الله في هدا الشعب، فلن تجدي تحركاتكم ولا سهراتكم الوعيظية مع هدا الشباب نفعا.
5 - jamal الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:32
يا سيدتي اسهل طريق لمحاربة الخدرات هي ان تقولي للسيد العثماني ان يعمل في حكومته على ايجاد فرص الشغل للشباب وكفى
6 - خالد من هناك الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:37
اولا لا أدري من أين اتيتي بهاته الكلمة الجديدة "التكاوين" لم اسمع بها من قبل، ثانيا 3 سنوات بمقاربة تم اكتشفت ان الحملات التحسيسية و التكلم مع التلميد عن المخدرات تجعله يريد تجريبها، هذا تماما ما كنت افكر فيه عند زيارة جمعيات التوعية من الإيدز في المدرسة وانا طالب في سن العشرين، كنت اقول مع نفسي حتى من لم تكن له الرغبة في المغامرات الجنسية سوف يريد أن يجربها الان و لو باستعمال الواقي الذي عرفتنا عليه الجمعية، عرفت هدا و انا شاب بسيط و ليس زوجة رئيس الوزراء و لدي جمعية تسير بالملايين، المهم الان السيدة تعترف بفشلها و الآن تقول انها عرفت أين المشكل كما جاء في الدقيقة 2:10 هو في التلميد انا أأكد لكي انك ستفشلين مرة أخرى و بعد مدة أخرى ستقولين أن المشكل في مكان تاني ربما هاته المرة سيكون في ثقب الأوزون.
المشكل الحقيقي في سياسيونا من أسفل الهرم(المقدم) إلى اعلاه (...) لو أرادوا القضاء على المخدرات لفعلو في مدة بسيطة و ذالك بتحويل (يتبع)
المشكل الحقيقي في سياسيونا من أسفل الهرم(المقدم) إلى اعلاه (...) لو أرادوا القضاء على المخدرات لفعلو في مدة بسيطة و ذالك بتحويل (يتبع)
7 - الزوجة الحرة و أخلاقها الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 15:46
الله يرحم الوالدين لما سيري قولي لزوجك صاحب السلطة الثانية بالبلاد:لماذا يا زوجي الفاضل لم نرى أثرا لتفعيل مبذأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع،نرى فقط التسويق و التبجح و التشدق بمحاربة الفساد على شكل لغة الخشب؟ قولي له لو سمحت:لماذا لم تحال تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء كما جاء على لسان رئيس النيابة العامة؟قولي له يا سيدتي الفاضلة:تحمل مسؤوليتك الدستورية و القانونية و الأخلاقية لمكافحة الفساد كعدو لاستقرار الوطن.و انصحيه إن فشل أو عجز بالانسحاب و ترك الجمل بما حمل و عودته إلى عيادته لممارسة تخصصه بعيداً عن الشبهات و هو" حر".لأن الإدمان نتيجة لتدمر الشباب من الوضع في ظل غياب الشغل و انعدام الثقة في المستقبل و غياب العدالة الاجتماعية نتيجة الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة جراء استحواذ مجموعة من المرتزقة،و هذا واجب عليك طرحه دينا و أخلاقا و إنسانية.قولي له قولا كريما،إن فشل في محاربة الفساد أن ينسحب في صمت إن كان يؤمن بأن الأرزاق بيد الله،و اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه،و الله المستعان و الله غالب على أمره
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