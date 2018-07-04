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كُتّاب وآراء
تضامن مع معتقلي الريف
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 21:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - أبو المهدي الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:03
ادعو جميع من تضامن مع الزفزافي و رفاقه مشاهدة الفيديو التحرضي الخطير لهذا الأخير و الذي عرض على المحكمة كوسيلة إثبات و انكم حتما ستقرون ان القضاء كان رحيما معهم.
تعليق غير لائق
-12
2 - khd الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:05
مامعنى رفع صورة الخطابي. وعدم رفع صورة الملك محمد السادس ملك كل المغاربة. اوى لمعجبوش الحال اخرج من المغرب
تعليق غير لائق
-12
3 - monia الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:32
لااااااااا للإستئناف، أتركوها هكذا حتى تحماض، هذا هو رأيي . تحية للمعتقلين و لكل المناضلين داخل السجن الصغير و داخل السجن الكبير. ستكسر القيود بإرادة الشعب، و تستمر المقاطعة و زدناها مقاطعة مرجان
4 - hlimi الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 23:03
القضاء المغربي قال كلمته في ملف استغرق شهورا من الجلسات . المدانون ارتكبوا اعمال اجرامية في حق هذا البلد واستحقوا العقوبة . الزفزافي واصحابه أشبعوا المغاربة سبا وقدحا ، ارادوا اثارة الفتنة ، رفعوا اعلام وشعارات انفصالية. شاهدنا ذلك في العديد من المقاطع السمعية البصرية التي اطلع عليها ملايين المغاربة .
تعليق غير لائق
-21
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