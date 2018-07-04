24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3006:1813:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مجلس جطو يحيل ملفا لجامعة مكناس على النقض (5.00)

  2. تضامن مع معتقلي الريف (5.00)

  3. من طارق بن زياد إلى "الفراوليات" (5.00)

  4. إسرائيل تتهم "حماس" بمحاولة الإيقاع بجنودها (5.00)

  5. وسائط اجتماعية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تضامن مع معتقلي الريف

تضامن مع معتقلي الريف

الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 21:35

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أبو المهدي الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:03
ادعو جميع من تضامن مع الزفزافي و رفاقه مشاهدة الفيديو التحرضي الخطير لهذا الأخير و الذي عرض على المحكمة كوسيلة إثبات و انكم حتما ستقرون ان القضاء كان رحيما معهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
2 - khd الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:05
مامعنى رفع صورة الخطابي. وعدم رفع صورة الملك محمد السادس ملك كل المغاربة. اوى لمعجبوش الحال اخرج من المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
3 - monia الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:32
لااااااااا للإستئناف، أتركوها هكذا حتى تحماض، هذا هو رأيي . تحية للمعتقلين و لكل المناضلين داخل السجن الصغير و داخل السجن الكبير. ستكسر القيود بإرادة الشعب، و تستمر المقاطعة و زدناها مقاطعة مرجان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - hlimi الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 23:03
القضاء المغربي قال كلمته في ملف استغرق شهورا من الجلسات . المدانون ارتكبوا اعمال اجرامية في حق هذا البلد واستحقوا العقوبة . الزفزافي واصحابه أشبعوا المغاربة سبا وقدحا ، ارادوا اثارة الفتنة ، رفعوا اعلام وشعارات انفصالية. شاهدنا ذلك في العديد من المقاطع السمعية البصرية التي اطلع عليها ملايين المغاربة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.