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كُتّاب وآراء
شهادات .. قاتلة "خليلها" بفاس
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 20:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - aziz الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 21:21
2 vidéos circulent de l'homme entrain de mourir et une de la femme hurlant qu'il l'avait violé chez elle dans le quartier l'mssalla et qu'elle ne le connaissait pas.... et vous osez prétendre qu'il lui avait promis le mariage...!!!!!???? qui croire...?
2 - حنان الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 21:23
اوا صافي فين ما يتكلم شي حد يقول خاصنا الأمن خاصنا على كل مواطن بوليسي يحظيه راه خاصنا نعرفوا علاش هاد الجراءم كتوقع المشكل يتعالج من الجدر بنادم ما غاديش يكون مسالي يدير شي جريمة
3 - مسلم الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 21:25
هذه هي نتاءج العلاقۃ الغير الشرعيۃ هي كانت مرتبطۃ بالضحيۃ وبعد التخلي عنها قامت بجريمنتها وواقعۃالا غتصاب كما تدعي ان هذا الفعل مر عليه سنۃ ولو انها رفعت عليه دعوی انها ليست بقاصر لاكن ربما كان ذلك برضاها والمهم يجب عليها ان تستعد للعقوبۃ لانها ارتكبت جريمۃ القتل وبكل برودۃ
4 - abybakk الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 21:26
J'ai remarqué que tous les marocains vivent avec la peur dans leurs quartiers à cause de l'insécurité
Question:
A quoi servent toutes ces forces de l'ordre par centaines des milliers, juste pour réprimer les gens du RIF et de JERADA?
je me demande si ce n'est pas voulu tout ça, car un citoyen qui a peur, ne peut pas penser à autres choses et c'est ça que veut le mekhzen
Question:
A quoi servent toutes ces forces de l'ordre par centaines des milliers, juste pour réprimer les gens du RIF et de JERADA?
je me demande si ce n'est pas voulu tout ça, car un citoyen qui a peur, ne peut pas penser à autres choses et c'est ça que veut le mekhzen
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