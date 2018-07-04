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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مؤتمر كفاءات مغاربة فرنسا

مؤتمر كفاءات مغاربة فرنسا

الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 21:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - bouaazza الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:45
Est-ce que cet individu est ministre des MRE y compris les travailleuses de fraise en Espagne ou bien ministre d'une catégorie de marocains qui ont les moyens pour envoyer leurs enfants faire des études supérieures en Occident ????
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