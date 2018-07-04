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ورشة الخبراء المغاربة بفرنسا

الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 20:45

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1 - bouaazza الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 21:27
Des centaines de milliers de marocains SDF des centaines milliers de marocains n'ont pas de boulot, ils n'ont pas vu leurs parents depuis des années , les dépouilles des centaines de marocains brûlée, des centaines de milliers d'étudiants marocains qui galèrent,des marocaines harcelée sexuellement en Espagne......juste une question est-ce que cet individu est ministre de tous les marocains au juste les fils à papa ???!!!
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