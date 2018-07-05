24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/07/2018
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:30
|06:18
|13:37
|17:17
|20:46
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- بيرغ: المنتخب السويدي تعلم اللعب دون زلاتان
- مصر تعيد النظر في علاقات أبو تريكة بالإرهاب
- ماكرون يختم زيارة عاصمة نيجيريا في ملهى ليلي
- هل يرحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد؟
- بنشماش: الاستثمار في الأطفال نافع لعالم التنمية
مصدر قضائي: الازدواجية تلازم الموقف الرسمي لهولندا إزاء المغرب (5.00)
"بوينغ" تستثمر قريبا بطنجة و"إيرباص" تستعين بلوجيستيك المغرب (5.00)
- بعد تجاوب "دانون" .. حقوقيون يعدون نداء لوقف مقاطعة "سنطرال" - (280)
- شخصيات مغربية تدعو إلى تعليق مقاطعة الحليب لمدة 10 أسابيع - (123)
- فتحي جمال: مروان فلايني رفض اللعب مع المنتخب الوطني المغربي - (88)
- لقاء حاسم يجمع رونار ولقجع .. استمرار المدرب يتطلب رفع الراتب - (80)
- عالم دين موريتاني يتخلَّى عن جنسيته ويبايع الملك محمد السادس - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كروط .. العفو العام والخاص
الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:46