24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3006:1813:3717:1720:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. بيرغ: المنتخب السويدي تعلم اللعب دون زلاتان (5.00)

  2. سان جيرمان يتعاقد مع مدافع عمره 15 عاما (5.00)

  3. المبادلات التجارية للمغرب وإسرائيل تتحدى دعوات "تجريم التطبيع" (5.00)

  4. "بوينغ" تستثمر قريبا بطنجة و"إيرباص" تستعين بلوجيستيك المغرب (5.00)

  5. نقابة فرنسية تكشف ظروف "عبودية حديثة" لعمال فلاحيين مغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الخلفي ومسيرة 8 يوليوز

الخلفي ومسيرة 8 يوليوز

الخميس 05 يوليوز 2018 - 17:29

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.