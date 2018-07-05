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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مشفى فريد من نوعه للأطفال

مشفى فريد من نوعه للأطفال

الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:15

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1 - abybakk الخميس 05 يوليوز 2018 - 20:42
La prochaine fois il faut faire aussi un circuit pour les parents qui payent depuis le gardien de la porte jusqu’au médecin pour afin d'enlever la peur et s’habituer qu'à la fin du circuit leurs poches seront vides
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