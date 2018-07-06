24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/07/2018
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:31
|06:19
|13:37
|17:17
|20:46
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- تزوير يجر مسؤولين جماعيين وموظفا إلى التحقيق
- مع صاحبة معدل 20/20
- العتاد الرقمي المحمول يقتحم ملاعب "البوندسليغا"
- موظفو البيضاء يطالبون بتعويض الساعات الإضافية
- إيطاليا تحتاج إلى مهاجرين لدفع رواتب متقاعديها
المبادلات التجارية للمغرب وإسرائيل تتحدى دعوات "تجريم التطبيع" (5.00)
نقابة فرنسية تكشف ظروف "عبودية حديثة" لعمال فلاحيين مغاربة (5.00)
- شخصيات مغربية تدعو إلى تعليق مقاطعة الحليب لمدة 10 أسابيع - (206)
- المومني يبرئ ذمة الداعين إلى تعليق المقاطعة من أموال "دانون" - (180)
- العثماني: أدعو المغاربة إلى الافتخار بالمساحة المتاحة للتعبير عن الرأي - (135)
- الحكومة تتجه إلى وضع خطة لتحديد أسعار المحروقات كل 15 يوماً - (90)
- كروط: أحكام السجن ضد "معتقلي الريف" مخففة لا تقبل التقييم - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حفل تخرج لرجال السلطة
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 00:47