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كُتّاب وآراء
ملخص فرنسا والأروغواي
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 17:53
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - H MEN الجمعة 06 يوليوز 2018 - 18:50
الاوروغواي 3 مليون نسمة ومنتخبهم وصل للربع ,المغرب 36 مليون نسمة وجايب 8 فرنسيين+5 هولنديين+اسبانيان+بلجيكيان+الماني باش يدير فرقة.
2 - خنيفري الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:02
félicitation à la sélection françaire au demi finale
3 - مواطن من الريف الجمعة 06 يوليوز 2018 - 19:13
يستحق الربح والنجاح ذلك المدرب الفرسي الرجل المتواضع جدا جدا فحين يستجاب من طرف الصحافة أتعجب في إجابته الجد متواضعة مع احترامه للآخرين أشد الإحترام فلا تسمع من كلامه إلاّ التقدير والإحترام لكل الناس.
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