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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عبد المومني وضمانات سنطرال

عبد المومني وضمانات سنطرال

الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:58
في الواقع ، لا أحد لا يخسر في القضية ما عدة العمال اليد الشاغلة ام
En fait, personne ni perdent dans l'affaire ni la société ni le consommateurs sauf pour l'ouvrier qui serait le plus atteint dans l'affaire . le consommateur peu acheter son produit ailleurs avec d'autre marques. l'éleveurs de bétails pareils il pourra vendre son produits a d'autres sociétés. Les perdants sont les employés de l'entreprise qui qui vont recevoir le grand coût avec la perte de leurs emplois. a ne pas oublier que si la société ne réussit pas dans ses projets, elle changera d'investissement dans d'autre domaine. et pour la clientèle c'est pareil elle achètera ailleurs les perdants sont les employés
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-20
2 - سهم الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:01
سؤال الاول ليك هو بصفتك أش كا تمثلني و تمثل شعب المداويخ المقاطع
الثاني: ربي بيني بينك على من كا تكذب واش انت مزال كا تفكر بالعقلية ديال السبعينات
الثالث: ربي شحل باش بعتي ضميرك هذا الا كان عندك أصلا
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27
3 - meknassi الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:03
غير بغيت نعرف شوك هاد السيد لعاد بان واش حنا بصاح مداويخ الله يعطينا وجوهكوم
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30
4 - khalid الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:09
من نصبك كمحاور بين الشعب وشركة الاستعمار الفرنسي Danone
أن لم تستحي فافعل ما شئت
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26
5 - sohail الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:11
اليوم الجمعة اشتريت من عند الفلاح 5 لتر من اللبن ب 20 درهم وهذا يعني ان الفلاح استفاد من المقاطعة فعوض ان يبيع الحليب ب 2.5 درهم لشركة باع اللبن للمواطن وربح 1.5درهم زيادة على ما تعطيه اياه الشركة اظافة الى استفادته من ثمن الزبدة البلدية وكذلك وفرت 3 دراهم في لتر علما ان ثمن لتر لبن في الدكان هو 7 دراهم اي ما يعادل 15 درهم في 5 لترات اوا الله اجعل البركة
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25
6 - simo الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:15
لا احد كلفك بتدبير المقاطعة اوتعليقها انت غير فضولي و خلينا نحترموك
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20
7 - ماشي سياسي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:16
بالله عليك ماالامر الذي تحيكونه بينكم ايها (السنتراليون) لماذا لم تخفظو الثمن بلا مراوغة وانتها الامر تم سترون بانكن هل المواطن رجع عن المقاطعة ام لا..ولو انني شخصيا بالنسبة الي انا مقطع سنترال الى الابد لماذا لانكم عاندتم المواطنون بلا هوادة وشكرا تحية لكل مقاطع شريف
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16
8 - صنطيحة السياسة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:17
هدا اسمو الركوب على الموجة ...


حيث ادا مشى حتى نجح في وقف المقاطعة ... من بعد غادي يولي يقدم نفسو على أنه زعيم حملة المحتجين وغادي يفاوض الريوس الكبار على مصالح اديالو الشخصية بحال اللي دارو النقابيين والزعماء الأحزاب من قبل

لكن بالنسبة لي كواحد من المقاطعين ... الأمر بسيط ...

ادا نقصات سنطرال واخا غير 50 سنتيم بصفة دائمة غادي نبدا نشري غير سنطرال زنقاطع المنتوج الوطني ( جودة + جبال + كولينور ..)

لأنهم شمايت ... كنا ننتظر منهم يساندونا في حملة المقاطعة لكنهم استغلونا باش يحققوا ربح
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16
9 - البولماني الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:22
حتــــــــى لقيت لي يدوي معايا
عــــــــــــــــاد جايين تقولو ليا حبس المقاطعة
مــــــــــــلي كان الغلاء فــــــــــــــــين كنتو نتوما كان
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11
10 - ramou الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:24
آش هاد الفصيلة الجديدة اللي جات تدافع على الشركات اللي مصت دمنا عقود و سنين.بالله عليك هادالناس شحال عطاوك او باش واعدوك باش تقول لينا حبسو المقاطعة اعتبارا لحسن نيتهم.حنا زعما نيتنا ناقصة..نقولو ليك و لأمثالك أنت لا اعتبار لك عندنا و أمثالك.و لازلنا مقاطعين حتى يقدم اسيادكم عرضا يرضينا....
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15
11 - mouktadi abderrazak الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:25
الشعب اعلن عن مقاطعة لثلاثة منتوجات تنديدا بالاسعار التي فاقت قدرته الشرائية .مقاطعة سلمية حضارية تتماشى مع العصر والصراعات الحزبية التي تركب على اي شيء من اجل الالتفاف .سيدي انت الان في موقف حرج وليس لك الحق بالتكلم باسم المداويخ وشكرا .اما المقاطعة فهي مستمرة الى حين خفض الثمن والمواطن سيعود تلقائيا للشراء ان قبل عن الثمن .
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10
12 - MOULAHED الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:27
مقاطعون إلى حين تجاوب الشركة المعنية مع مطالبنا على أرض الواقع . و من أراد أن ينصب نفسه محاميا عليها فذاك شأنه؛ و آراءه لا تلزمنا من قريب أو بعيد ...
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11
13 - مواطن الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:28
le PDG de central n'à pas besoin d'un avocat comme vous . Il ne reste seulement deux semaines et il va nous transmette l'information sur leurs décision . alors calme toi et cherche autre sujet pour passer ton temps en plus
ce genre d'intervention peu entraîner des résultats négatif monsieur la blableur
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7
14 - العربي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:32
لا تمثل إلا نفسك من صوت عليك هذا تخرج وتقول أمثل المغاربة ثم هناك خبر لا يعلم صحته أن شركة دفعت أموال لمن ؟
شري حليب والناس ديروا لبغاوا
أنا نقولك كيفاش ناس يشريو حليب سنطرال
1 جودة عالية
2 أرخص حليب في السوق
أما هضرتك كلها حتى مقاطع مدخل راسو
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6
15 - كريم الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:38
لا أحد وكَّلك للتكلم بإسم شعب المداويخ ، خطابك مفضوح ومرفوض شكلاً ومضموناً ...
القطيع نال منه الغلاء و انسداد الآفاق وانعدام القدرة الشرائية لاتتكلم بإسم المقاطعين
وكفاك استرزاقاً.
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6
16 - kader الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:51
هدا السيد أعطى المصداقية لشركة دانون وقال هدو ماشي بحال الوزراء و المقاولات ديالنا يعني ادا كان وزراءنا و مقولاتنا ما عندهمش مصداقية فأنت أيضا ليست لك مصداقية بحكم انك نزعتها من مغاربة وفضلت من بعث ضميرك لهم . أولا انت شخص نكرة لم نسمع بك ولم نعلم عنك أدنى عمل يثلج الصدر أنا سأبقى مقاطع لكل ماركات الحليب وياغرورته إلى الأبد كما أنني مقاطع له منذ زمن بعيد . عاش الشعب المقهور عاش الشاي المنعنع واللويزة و السالمية وحليب لعبار
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2
17 - khalil السبت 07 يوليوز 2018 - 00:04
هامش الربح اعمي اللي كتدعيه الشركة وتطبل لها الحكومة المحكومة هو 4ريالات .
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