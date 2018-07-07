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كُتّاب وآراء
ملخص البرازيل وبلجيكا
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - نقطة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:01
نتمني فوز بلجيكا بكاءس العالم....صديقة المغرب والمغاربة..
2 - رشيد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:12
سجل يا تاريخ لي ضحك على المغاربة يبقى ضحكة للعالم باكمله
4 - سعيد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:24
في الحقيقة البرازيل لا تستحق الفوز مادام لاعب مثل نيمار في صفوفها لاعب أناني وضيع عدة كرات مبروك لبلحيكا فريق واقعي يلعب كرة حديثة
5 - الوسن الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:28
الكاس اما بلجيكي أو فرنسي اقوى منتخبين في المونديال
6 - رياض الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:43
courtois احسن، لاعب في المقابلة بلجيكا كانت اكثر واقعية اكره نيمار كما جميع من على شاكلته من اللاثنيين. الكرة مشروع جماعي وليس لاعب واحد. حظا موفقا لمن استحق الفوز.
7 - ماشاء الله الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:49
الفوز ان شاء الله لمنتخب صوت بلاده للملف المغربي
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