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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملخص البرازيل وبلجيكا

ملخص البرازيل وبلجيكا

الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - نقطة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:01
نتمني فوز بلجيكا بكاءس العالم....صديقة المغرب والمغاربة..
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46
2 - رشيد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:12
سجل يا تاريخ لي ضحك على المغاربة يبقى ضحكة للعالم باكمله
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25
3 - ghita الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:16
أتمنى فوز فرنسا حليفة وصديقة المغرب
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-15
4 - سعيد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:24
في الحقيقة البرازيل لا تستحق الفوز مادام لاعب مثل نيمار في صفوفها لاعب أناني وضيع عدة كرات مبروك لبلحيكا فريق واقعي يلعب كرة حديثة
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21
5 - الوسن الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:28
الكاس اما بلجيكي أو فرنسي اقوى منتخبين في المونديال
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7
6 - رياض الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:43
courtois احسن، لاعب في المقابلة بلجيكا كانت اكثر واقعية اكره نيمار كما جميع من على شاكلته من اللاثنيين. الكرة مشروع جماعي وليس لاعب واحد. حظا موفقا لمن استحق الفوز.
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5
7 - ماشاء الله الجمعة 06 يوليوز 2018 - 23:49
الفوز ان شاء الله لمنتخب صوت بلاده للملف المغربي
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