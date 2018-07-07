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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الصابو والقضاء في طنجة

الصابو والقضاء في طنجة

السبت 07 يوليوز 2018 - 17:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - kamal Deutschland السبت 07 يوليوز 2018 - 18:27
يا أخي المغرب بلاد السيبة وكل واحد كيدير لبغا.كاينين عصابات ولوبيات مسيطرين على أي حاجة فيها الفلوس وخصوصا العقارات والشوارع، زيادة على المجرمين اللي كيلبسوا جيلي صفر ويقف في راس الدرب، غير تحط السيارة يوقف عليك وتهدر تحل معاه.الكل يضرب في الكل، الصابوا بين قوسين قانونيا ممنوع، لكن على أرض الواقع كين ويستعمل. دب فينما مشيتي تخلص. بحال العصور الوسطى، قطاع الطرق أينما حللت وٱرتحلت. فينما تحط السيارة تخلص. في الشاطئ الآن مدورينهم بالحبال وحاطين فيهم كراسي وباراسولات وكيقول ليك كاري هاد البلاصة. السيارة حد الشاطئ 10dh . وتهدر مشكل.موروكو مول 10dh. وعين اذئاب أيضا 10dh وخا ماكتوبة بلاكة فيها 2dh. الخ....مشكل كبير هاد البلاد والله.لا رحمة ولاشفقة في بعضنا البعض.والكل يشكي من الكل.
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2 - mohamed السبت 07 يوليوز 2018 - 18:51
اريد ان انبه إلى ان شركة الباركينج سوماجيك قد وضعت إعلانات في كل المنابر الاعلامية بطنجة.
الامر الدي يفسر هدا السكوت العجيب.
كما يقول المثل المصري ابڭني تڭدني يعني خلصني و انا راك عارف.
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