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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | في منصة تيميتار بأكادير

في منصة تيميتار بأكادير

السبت 07 يوليوز 2018 - 17:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Amanar Rifi السبت 07 يوليوز 2018 - 19:06
مهرجان تيميتار بأگادير لهذه السنة استحق العلامة الكاملة من حيث الحضور الجماهيري الكثيف و كذا التنظيم الجيد و المحكم، فهنيئا للمنظمين و لساكنة جهة سوس ماسة بهذا المهرجان الذي يهدف أساسا إلى التعريف بالثقافة الأمازيغية و نشرها خارج أرض الوطن.
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