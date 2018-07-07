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كُتّاب وآراء
في منصة تيميتار بأكادير
السبت 07 يوليوز 2018 - 17:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Amanar Rifi السبت 07 يوليوز 2018 - 19:06
مهرجان تيميتار بأگادير لهذه السنة استحق العلامة الكاملة من حيث الحضور الجماهيري الكثيف و كذا التنظيم الجيد و المحكم، فهنيئا للمنظمين و لساكنة جهة سوس ماسة بهذا المهرجان الذي يهدف أساسا إلى التعريف بالثقافة الأمازيغية و نشرها خارج أرض الوطن.
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