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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | واقع الموسيقى في خريبكة

واقع الموسيقى في خريبكة

الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الورداني حميد الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:21
....وماذا عن واقع الصحة التعليم والشغل ولا بقات غير فالموسيقى
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2 - ولد خرشاش الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:56
الأولوية لكم في البحث واكتشاف الأصوات الموهوبة بالمؤسسات التعليمية الخاصة والعامة والعامة وفي كل مكان بخريبكة والنواحي إن كنت تؤمنون بالفن حقا. أما الكلام الفضفاض فهو في مهب الريح
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