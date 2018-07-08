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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مسيرة 8 يوليوز بالبيضاء

مسيرة 8 يوليوز بالبيضاء

الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:05

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1 - الاغلبية الصامتة الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:41
ا لفتنة اشد من القتل ,يابني علمان ,الاقلية القليلة تريد فرض احلامهم,,,يتكلمون باسم الشعب والشعب منهم براء
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2 - simmon الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:43
واش نتخبات قريبة شفت كاع الأحزاب خرجات فهاد المظاهرة
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