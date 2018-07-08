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كُتّاب وآراء
مسيرة 8 يوليوز بالبيضاء
الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الاغلبية الصامتة الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:41
ا لفتنة اشد من القتل ,يابني علمان ,الاقلية القليلة تريد فرض احلامهم,,,يتكلمون باسم الشعب والشعب منهم براء
2 - simmon الأحد 08 يوليوز 2018 - 16:43
واش نتخبات قريبة شفت كاع الأحزاب خرجات فهاد المظاهرة
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