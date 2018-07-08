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كُتّاب وآراء
مشاهد من مسيرة البيضاء
الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - بورواين الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:35
لم تعد لنا تقة ﻻ في أحزاب وﻻ نقابات وﻻ ....انهم يركبون على كل ما يتحرك في الشارع للوصول إلى حاجاتهم ...... مجرد مسرحيين ينفدون أجندات انتخابية اما الكلمة الفصل فتبقى للقضاء واﻻ ......أم أن رجال أﻻمن هم أعداء الوطن ؟؟؟؟
2 - حرية الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:39
يستغلون معاناة المواطنين لأغراضهم السياسية الدنيئة ليوهموا للناس أنهم مناضلين بينما الحقيقة عكس ذالك.
4 - سمير الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:45
الدولة تسن سياسة الآذان الصماء تجاه جميع المطالب الإجتماعية، الاحكام ماهي الا محاولة لزرع الرعب في قلوب كل من خولت له نفسه الاحتجاج أو المطالبة بحقوقه.
5 - عمر الحر الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:46
اني اشك في مصدقية هده المسيرة فلا وجود للبوليس و لاشعارات قوية رُفعت
اما الوقفات في الناضور و الحسيمة فجميعها قُمعت فيا ايها الغاربة كونو على حدر فمسيرتكم الناجحة هي المقاطعة كما يسرني ان اخبركم بان المقاطعة قد طالت ايضاً مرجان و اسيما و الله اكبر
اما الوقفات في الناضور و الحسيمة فجميعها قُمعت فيا ايها الغاربة كونو على حدر فمسيرتكم الناجحة هي المقاطعة كما يسرني ان اخبركم بان المقاطعة قد طالت ايضاً مرجان و اسيما و الله اكبر
6 - najib 5 sur 5 الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:48
هؤلاء يسعون إلى الفتنة . دلك أنهم يحتجون و هم رافعون أعلاما تنم عن العنصرية و التفرقة والتمييز بين أفراد الشعب الواحد . ولهدا أقول لهم الإحتجاج حق لكن كان عليكم رفع العلم المغربي الدي نعتز به والدي تعترف به معظم الدول . فلما شارك المنتخب في كأس العالم سمعنا النشيد الوطني والعلم المغربي الدي نعتز به . علم واحد شعب واحد ملك واحد وطن واحد . باقي الأمور تعالج إجتماعيا إقتصاديا لا سياسيا و شكرا
تعليق غير لائق
-10
7 - mohajir الأحد 08 يوليوز 2018 - 21:05
أتمنى أن يتدخل الملك للعفو عن كل المعتقلين السياسين لنبدأ صفحة جديدة يحترم فيهاالمواطن مؤسساته وتحترم فيه هذه الأخيرة المواطنين ، صفحة يكون أول سطورها تنقية كل مؤسسات الدولة من الفاسدين والمفسدين وطرد كل قزم يستغل منصبه وسلطته لأغراضه الشخصية فهم سبب كل بلاء في هذا البلد
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