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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كلشي كحل .. ديرو حل

كلشي كحل .. ديرو حل

الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Ismail الأحد 08 يوليوز 2018 - 21:05
أودي اللهم العمى و لا العمش. كلشي مزيان الله يرزق غير الصحة و العافية. عاش الملك و لا عاش من خانه.
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