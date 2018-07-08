24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/07/2018
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:33
|06:20
|13:37
|17:18
|20:46
|22:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- المؤهلات الطبيعية تصطدم بفقر الميزانية في جماعة توامة بإقليم الحوز
- تدشين حقبة جديدة لـ"السلطان أردوغان" بسلطات واسعة في حكم تركيا
- "الحرمل" يعالج الأمراض ويطرد الشياطين بالجنوب الشرقي للمملكة
- خطة إصلاح الإدارة
- ساحة باب سيدي عبد الوهاب .. ملهمة المبدعين ومهوى أفئدة الوجديين
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كلشي كحل .. ديرو حل
الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Ismail الأحد 08 يوليوز 2018 - 21:05
أودي اللهم العمى و لا العمش. كلشي مزيان الله يرزق غير الصحة و العافية. عاش الملك و لا عاش من خانه.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1