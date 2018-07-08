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كُتّاب وآراء
حريق مخيم مهاجرين بولاد زيان
الأحد 08 يوليوز 2018 - 21:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - wood الأحد 08 يوليوز 2018 - 22:02
المخزن مثله مثل المعتوه او كما يقول المثل المغربي (هير حال و عقل ) ، فبعد أن كان يرحب بجحافل الأفارقة و يدعي انه يسعى الى تسوية أوضاعهم و ادماجهم في المغرب كأننا سويسرا بينما الحقيقة أن أكثر من نصف المغاربة انفسهم مجرد لاجئين في بلاد المخزن او بالأصح (بلاد طحن مو) ،بدأ حاليا يحرق خيامهم بعدما اتضح له فشله الذريع في إفريقيا و أن كل المجهودات و السفريات و الأموال التي بعثرها في إفريقيا ذهبت أدراج الرياح !!
2 - البشير الأحد 08 يوليوز 2018 - 22:08
حرام ان يتحول فضاء بكار الرياضي الى مخيم للافارقة الدين يقضون حاجاتهم بجوانب الطريق وعلى مراى الجميع فالصباح تفجير قنينات غاز وحرق مخيم محطة القطار بفاس ودبا حرق مخيم ولاد زيان ايوا هادي البداية فقط هادي هي نتائج سياسة الهجرة والانظمام للاتحاد الافريقي التافه اما بعد الانظمام الى سيداو انتضرو حرق المغرب بكامله الخطا ليس خطاهم هوما ما باغيينش يجيو للمغرب هوما باغيين اوربا ولكن مسؤولينا هما الي طمعوهوم وخداو ملايير اوربا على ظهرهوم ورماوهوم للشارع المغرب ليس بلد هجرة وعاجز عن توفير ابسط ظروف العيش الكريم لمواطنيه فما ادراك بالافارقة لا البنيات التحتية ولا الطبية ولا التعليمية ولا التشغيل بالمغرب قادر على استيعاب حتى المغاربة ما بالك بالاف الافارقة لدا نرجو من الاخوة الافارقة ان لا ياتو للمغرب وكفى الله المؤمنين شر القتال الى المسؤولين المغاربة اوقفو سياسة الهجرة اللعينة واتقو الله فالافارقة والمغاربة المهاجرون يعانون الشعب يعاني والمسؤولون يعيشون في بحبوحة ولا يبالون وداك المجلس الوطني لحقوق الانسان صاحب البناية الفخمة والميزانية الضخمة لمدا لا يفتح مسؤولوه بيوتهم للمهاجرين ؟
مقاطعون
مقاطعون
3 - RALEUR الأحد 08 يوليوز 2018 - 22:12
وسيروا عطيونا التيساع طفرناه تاحنا بقيتو لينا غير تانتوما من الحساب
4 - أحرار الأحد 08 يوليوز 2018 - 22:15
فكيف لا تقع مثل هاذه الكوارث فنحن مسلمين ونتبع الدين الإسلامي ورسالة رسول الله إكرام عابر السبيل أما هاذا اللذي وقع الأفارقة دليل على أن الله أكرمنا بمجموعة من المسؤولين الأغبياء تركو هؤلاء المساكين يبنون مخيما وسط العاصمة الإقتصادية وطبعا هؤلاء المسؤولين يضعوهم الأحزاب الفاشلة اللتي تبحث في الإنتخابات الرئاسية عن الشخص اللذي يبرز سلطته في منطقته ولايهم إن كان بدون مستوى دراسي مثلا رئيس سابق بجماعة الحي الحسني لايوجد القرائة و لاحول ولا قوة بالله
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