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كُتّاب وآراء
الجامعي وتصوير الزفزافي
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 16:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - متتبع الاثنين 09 يوليوز 2018 - 17:08
يا استاد فيديوهات الزفزافي اللي نشرها عبر الفيسبوك موجودة ومنهم من قال فيه اﻻستعمار اﻻسباني ارحم من اﻻستعمار لعروبي وهده لوحدها تتطلب الحكم بالاعدام اسي اﻻستاد وشكرا على النشر .
2 - متتبع الاثنين 09 يوليوز 2018 - 17:11
مرة ثانية حتى من كنا نضنهم من الحكماء داخل ه ا البلد اسقطوا الاقنعة عن وجوههم ، و تبين ان لهم خيال واسع جدا جدا ، بل الارتباط بالواقع ،ام هي موجة ؟؟؟؟
3 - karil الاثنين 09 يوليوز 2018 - 17:32
للأخ متتبع ، و ماذا عن النائبة البرلمانية التي وصفت الشعب المغربي بالقطيع ؟ أليس هذا سبا لرموز الوطن ؟ و ماذا عن نعوث الخونة و المداويخ ؟ ما الحكم الذي يستحقه هؤلاء في نظرك ؟
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