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كُتّاب وآراء
محاولة انتحار بالرباط
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 16:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ولد القرية - سلا- الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:34
يجب ان يوضع حد لمنح "الكريمات" و "الماذونيات" . الجميع اصبح يلاحظ ان في ظل حكومة بن كيران والعثماني تضاعف الى اكثر من ثلاث مرات عدد "كريمات" سيارات الاجرة الكبيرة والصغيرة . سنة 2012 استبشر المغاربة خيرا من تصريح الرباح بان سيوضع حد لتسليم الكريمات . كان مجرد كلام ولكن الحقيقة ان حقبتهم من 2011 الى الان تحطمت ارقام قياسية في عدد الطاكسيات الحجم الكبير والصغير بجميع انحاء المغرب . السؤال كيف تم هذا وهل في غفلة الدولة . لاننا هناك مدن عدد سيارات الاجرة اكثر من عدد السيارات العادية . وقوموا بجولات وايضا باحصاء سيارات الاجرة التي احتلت الطرقات والازقة والشوارع وستصابون بالهلع من كثرتها .فمتى يقوم السيد جطو بالتنقيب في هذا الملف
2 - نورالدين الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:45
من العيب والعار أن نرى سلوكات لاحضارية في مغرب 2018
اتق الله فالنفس أمانة سنحاسب عليها بعد عمر زهيد
اطلب الله ثم توكل عليه حق توكله والله انك ستنعم بالخير الكثير
اطلب من المسؤلين التحلي بالامانة الملقاة على عاتقكم
اليوم عمل بلا حساب وغد حساب بلا عمل
فلنخدم وطننا المغرب الحبيب لنجعله قدوة للكائدين الضالين الحقودين الماكرين
ماأجملي بلدي واللهانك وطن عزيز لكن تقويم سلوكاتنا أمام الله وامام المواطن
اتق الله فالنفس أمانة سنحاسب عليها بعد عمر زهيد
اطلب الله ثم توكل عليه حق توكله والله انك ستنعم بالخير الكثير
اطلب من المسؤلين التحلي بالامانة الملقاة على عاتقكم
اليوم عمل بلا حساب وغد حساب بلا عمل
فلنخدم وطننا المغرب الحبيب لنجعله قدوة للكائدين الضالين الحقودين الماكرين
ماأجملي بلدي واللهانك وطن عزيز لكن تقويم سلوكاتنا أمام الله وامام المواطن
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