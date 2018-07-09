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كُتّاب وآراء
نهاية احتجاج لاكريمَة بالعاصمة
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - عائشة من لالة تاكركوست الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:52
والله العظيم هذا الشخص لا يستحيي من الله ومن الناس ومن نفسه، لا يسطيع احد تحمل هذا الذل والعار والهوان على الناس الا اذا كان مجردا من العزة والكبرياء والاعتزاز بالنفس مهما حدث ففقدان الحياة اعظم هولا وخطرا من فقدان رخصة سيارة اجرى كبيرة .
2 - Abdelghani الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:54
مسكين طالع ينتحر و يموت و هاز الراية و صورة الملك ... قمة التعياشيت .. واضح جدا انه بوحاطي .. و لا نية له ف اﻹنتحار ... و لا الموت ... ﻷنه لا يتوفر على الشجاعة الكافية
3 - صوت حي بين جرادي الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:54
على وزير العمل ان يعود فورا من عطلته بسويسرا...ويقدم مشروع قانون استعجالي يتعلق بدهن كل الاعمدة وما يشابهها بمادة الشحم التي تستعمل بالالات الميكانيكية...وازالة كل الاوتاد بها حفاظا على سلامة الشباب العاطل و عدم تكرار هدا الفعل المبتكر مؤخرا..." مامادو كاساما صعد اربعة طوابق لانقاد طفل...و ديالنا طلع ليرصد و يشوف ياك ما كاين شي حريق في ارجاء الرباط"!!! ايوا وظفوه في الوقاية المدنية او في شي غابة راه عندو مؤهلات خاصو غير منظار....والله وتبعتي المغاربة في حماقهم حتى تولي مسطي؟؟؟؟؟
4 - مغترب ببلجيكا الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:56
أتسائل أبهذه الإمكانات البسيطة التي بحوزة رجال الوقاية نستطيع أن ننقد أرواح المواطنين تصوروا لو هذا الشخص قفز من مكانه هل كانوا سيجدون له أثر؟ لك الله يا وطني أموال طائلة تصرف في غير محلها...
5 - hakim الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:56
الحمدلله دازت على خير، شكرا هسبريس للتغطية الحدث.
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