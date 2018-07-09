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كُتّاب وآراء
جديد فيديوهات بوعشرين
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 19:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Ziryab الاثنين 09 يوليوز 2018 - 20:41
توفيق بوعشرين.... المهداوي..... محامي الحسيمة..... نشطاء الحسيمة.... نشطاء جرادة....فصل القاضي الهيني .و.و.إلخ.
الدولة مكتعرف فيها لا قاضي لا محامي لا صحافي لا معلم، لا احتجاج سلمي. اللي بغا يتحاسب معاها تسلخو و تديه للحبس. أو من بعد تبقى تقلب على شي تهمة تورطو فيها.
شوفوا مثلا المهداوي. متهوم بالصياح في ساحة عمومية هههههههه بحال شي ديك والله هاد التهمة خاص تدخل لكتاب غينيس و تتسجل باسم المغرب باش ميسرقوناش الملكية الفكرية.
الدولة مكتعرف فيها لا قاضي لا محامي لا صحافي لا معلم، لا احتجاج سلمي. اللي بغا يتحاسب معاها تسلخو و تديه للحبس. أو من بعد تبقى تقلب على شي تهمة تورطو فيها.
شوفوا مثلا المهداوي. متهوم بالصياح في ساحة عمومية هههههههه بحال شي ديك والله هاد التهمة خاص تدخل لكتاب غينيس و تتسجل باسم المغرب باش ميسرقوناش الملكية الفكرية.
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