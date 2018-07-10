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هواتف ذكية متميزة

الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 08:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - lmiricani الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 08:20
tous les smartphones travail avec le system de google android et tous les fabriquant au monde fabrique ghir la carcas
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2 - سعيد الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 08:38
ماشاء الله عليكم،اللهم يبارك لكم في اعمالكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في مسير تكم التكنولوجية وكدلك في مشروعكم الرائع
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