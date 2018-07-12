24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/07/2018
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:36
|06:22
|13:38
|17:18
|20:45
|22:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- إنتاج قياسي لسلاسل الإنتاج الزراعي بجهة الرباط
- فيفا ترصد 45 حالة تحرش جنسي خلال المونديال
- بطولة "السوبر المصري السعودي" تتعرض للإلغاء
- مرصد حقوقي: سلطات الرباط ضدّ رجوع "مغربيات دَاعِش" إلى المملكة
- انقلاب شاحنة عسكرية يصرع جنديا ضواحي آسا
مانزوكيتش يقصي إنجلترا ويعبر بكرواتيا إلى نهائي مونديال 2018 (5.00)
رصيف الصحافة: المستشار الملكي عباس الجراري يشيد بحملة المقاطعة (5.00)
أشغال مسرح الدار البيضاء الكبير تتسبب في انهيار جزئي لواجهة عمارة (5.00)
المحامي أغناج: الزفزافي لم يمنع خطبة الجمعة .. والمحاكمة سياسية (5.00)
- انتقاد "شكل الملكيّة" يخلق أزمة جديدة في حزب العدالة والتنمية - (102)
- هل تُجلس الأمم المتحدة الجزائر على "طاولة الصحراء" مع المغرب؟ - (75)
- بعد المقاطعة .. المغرب أمام خبرة أممية لمراجعة قوانين حماية المستهلك - (63)
- مانزوكيتش يقصي إنجلترا ويعبر بكرواتيا إلى نهائي مونديال 2018 - (54)
- منيب تتعرض للشتم ومتضامنون مع إنفاذ القانون - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كريساج "التقدم" بالرباط
الخميس 12 يوليوز 2018 - 02:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - ممدوح كريم الخميس 12 يوليوز 2018 - 04:29
حاميها حراميها إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن في البلد فستنفجر الأوضاع الأمنية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. .وأنا أظن أن الأمن أو الشرطة لها يد مع هؤلاء اللصوص والبلطجية والتشرميل كي يضعون المواطنين لا يطالبون إلا بالأمن على حساب حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوزيع ثروات البلاد بالتساوي أي تطبيق العدالة الاجتماعية والقضاء والتعليم والصحة العامة. ..ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق
149
2 - sayf الخميس 12 يوليوز 2018 - 06:09
Bien dit!!!! الشفار "كانه اخد لطويزاسيون"
ايه اسيدي مثل كاع الشرملين في المغرب راه اخد لوطورزاسييون لارهاب المواطن
ايه اسيدي مثل كاع الشرملين في المغرب راه اخد لوطورزاسييون لارهاب المواطن
تعليق غير لائق
105
3 - PureMinded الخميس 12 يوليوز 2018 - 06:44
هذا مراد بكم يا اخوان، الدولة تريد ان تجعل من ان تفكر في امنك اقصى ما تصبو اليه.
الحل هو تسليح الشعب كما في جنوب افريقيا و البرازيل، غير ذلك سنستمر في مشاهدة جرائم قتل بعد محاولة سرقة اشياء لا يتجاوز ثمنها 100 درهم.
الحل هو تسليح الشعب كما في جنوب افريقيا و البرازيل، غير ذلك سنستمر في مشاهدة جرائم قتل بعد محاولة سرقة اشياء لا يتجاوز ثمنها 100 درهم.
4 - تاجر ملالي الخميس 12 يوليوز 2018 - 06:45
السلام عليكم ؛ الحل الوحيد لديكم هو تركيب كاميرات داخل محلاتكم و خارجها لتصوير عمليات السرقة و نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي و تقديمها كأدلة للرجال الامن و للقضاء .
5 - citoyenne الخميس 12 يوليوز 2018 - 08:27
جب علينا تسليح المواطنين إذا كانت الدولة لا تستطيع فعل أي شيء لأمنهم كما هو الحال في أمريكا يجب أن يكون السلاح حقًا مثل جميع الحقوق ما يسمى حق الدفاع يجب أن يعكس اللصوص الطفيليين قبل فعل أي شيء ولكن المشكلة كانت دائما تريد إبقاء المغاربة مثل الأغنام اللصوص والاعتداء كانت من صناعة المخزن ،
6 - استفزاز مقصود الخميس 12 يوليوز 2018 - 08:51
الفراشة و اللصوص و حراس السيارات و السماسرية و البركاكة ... فئة واحدة تمتهن إحدى او عدة هذه المهن الممنوعة اصلا و المسموح بها من طرف السلطات لانها تبتز المواطنين و تراقبكم و تستفزوهم ... فلما لا تمنعهم من مزاولة أعمالهم الإجرامية رغم انهم يتفرعنون في واضحة النهار !؟
7 - peredesenfants الخميس 12 يوليوز 2018 - 09:22
ظاهرة مشينة في ازقة الرباط و في الاماكن التي تكون فارغة اللصوص في كل مكان عينهم على الشادة و الفادة تيسكانيو الضحية عن بعد وتتيتبعوه حتى يتفرذ بيه اذا لقين راحتهم .
يجب على السلطات المعنية التصدي بحزم لهؤلاء و الا سيتفاقم الوضع الى ما هو اسوء.وفق الله رجال الامن في مساعيهم الحثيتة لحماية الوطن والمواطنين.
يجب على السلطات المعنية التصدي بحزم لهؤلاء و الا سيتفاقم الوضع الى ما هو اسوء.وفق الله رجال الامن في مساعيهم الحثيتة لحماية الوطن والمواطنين.
8 - محمد الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:51
الطبقة الغنية = تستمتع بالحياة والعيش الرفيه ولا تعمل ولا تدفع الضرائب
الطبقة المتوسطة = تعمل من أجل الطبقة الغنية وتعيش في المشاكل و تدفع جميع الضرائب
الطبقة الفقيرة = صنعتها الطبقة الغنية لسرقة وقمع الطبقة المتوسطة والتسبب لها في المشاكل
George carlin
الطبقة المتوسطة = تعمل من أجل الطبقة الغنية وتعيش في المشاكل و تدفع جميع الضرائب
الطبقة الفقيرة = صنعتها الطبقة الغنية لسرقة وقمع الطبقة المتوسطة والتسبب لها في المشاكل
George carlin
9 - أميييينة إلى نبيل الملالي الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:47
كااااينة كامراااااات،،،،،،أمام كل محل هناك كامرااات،، واش باقي شي محل تجاري بلا كاميرا في الرباط و البيضاء؟ المحلبات+البقال+الجزار+غسل السيارات+المصبنات+..و...، البارح ديت سيارتي تغسل،،أحد العمال أراد أن يستعمل هاتفه لم يجده،،راجعوا الكاميرا فوجدوا أن شخصا سمحوا له بملء قنينة ماء و هو خارج أدخل يده في جيب سروال معلق بسرعة برقٍ أعمت العمال الثلاثة و الباطرون و الزبائن،، و حكوا أن حارسَ باركينگ ضبطته كاميرا يضع دراجة نارية غاليةَ الثمن في هوندا،، و قال لصاحب الدراجة لما عاد لأخذها ذارفا الدموع" غلبونا الشفارة أخويا دير لِيَ لي بغيت"، الڤديو طبعا حُجة ثابتة عليه و على اللصوص حتى و إن وضعوا ما يخفي،،،هناك تقنيات قالوا،، و الله أعلم،،،
10 - سوسن الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:26
اتعجب ممن يطلب الاستغاثة من الظالم.هل يمكن للمجرم ان ينقدك من اخيه المجرم. الحمد لله ان هناك موت ينتظرنا. فالموت وان كان مصيبة فهو نعمة ورحمة من رحمات الله تعالى.اه ولو لم تكن هناك امراض او شيخوخة او موت لكان لهذه الكرة الارضية مصيرا اخر. وبالتالي فهذه الاشياء التي نعتبرها مصائب فهي نعم من نعم الله تعالى...
11 - لمن تشتكي ياولدي الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:34
هذا انتاج موازين ضروري الله يعاقب الناس ببعضهم بسبب الفساد في الارض الى حين قدوم فصل الشتاء وسنرى ماسيفعله البحر والريح
12 - زيدوح الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:46
انا استغرب صراحة كيف تستطيع المخابرات المغربية الإطاحة بداعش قبل أن يرتد إليها طرفها و في نفس الوقت يعيث المجرمون فسادا في كل انحاء الوطن ليلا و نهارا...هل أمن المواطن أقل أهمية من أمن الدولة و المؤسسات.؟..والله عجبا..
13 - صقر الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:05
اللصوص الحقيقيين الكبار راهم كونجي خارج المغرب شهر 7و8 .أما من يوجدون بالأزقة فهم نشالون ومشرملون ومقرقبون وضاءعون
14 - متدمر الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:07
هذا الوضع الذي تتخبط فيه البلاد ،نتيجة الفساد و العشواءية في كل شيء.وكاننا نعيش في غابة يحكمها قانونها .الويل للضعيف الذي ياكله القوي . وللخروج من هذا النفق المرصود . لابد ان نردد مع الشابي: اذا الشعب يوما أراد الحياة ....
15 - افران الاطلس المتوسط الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:31
ها الحقيقة قيلت يقول الرجل قدمنا عريضة الى (البوليس) ولا شئ يتحرك . هناك نقف اينا قوتنا الامنية عن قرب . أين فرقة مكافحة جرائم للشرطة في مدننا ؟
Pourquoi ne pas créer un e brigade ou plus brigade Anti-Criminalités (bac) dans chaque ville du pays leurs rôle uniquement surveiller le mouvement de nos concitoyens et intervenir très rapidement et sillonner tout les quartier chaud de nos villes jours et nuits en cas d’agression ou de vols a l'archée pourquoi ne pas réservé un budget uniquement pour la création de cette brigade en tenue civil
Pourquoi ne pas créer un e brigade ou plus brigade Anti-Criminalités (bac) dans chaque ville du pays leurs rôle uniquement surveiller le mouvement de nos concitoyens et intervenir très rapidement et sillonner tout les quartier chaud de nos villes jours et nuits en cas d’agression ou de vols a l'archée pourquoi ne pas réservé un budget uniquement pour la création de cette brigade en tenue civil
16 - hamidou الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:51
الملاحظة الاولى ان هاته الحومة او المنطقة جرداء ولا شجرة ولا زهرة وتقول
ادن الطبيعة تعكس المجتمع
اما المن ما عندو ما يفعل لانه حتى وان اعتقل الشفار اللي كيتعدى على الناس كتطلقو وزارة العدل وادا وسجنته لا يتعدى ثلاثة اشهر على اقصى عقوبة
ادن الطبيعة تعكس المجتمع
اما المن ما عندو ما يفعل لانه حتى وان اعتقل الشفار اللي كيتعدى على الناس كتطلقو وزارة العدل وادا وسجنته لا يتعدى ثلاثة اشهر على اقصى عقوبة
17 - عبدالله الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:00
العفو عن المشرملين وسجن المطالبين بالإصلاح هاكدا وينظم المخزن تحركاته حتا لاتصله حتا لا يفقد السيطرة على الأوضاع
18 - مديحة مرزوك الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:20
انا من الضحايا ديال التقدم مشيت غير نشري الرغايف عند واحد السيد وقفت بالسيارة هبطت سديت السيارة و شفتها تسدات وعطيتها بالظهر شريت درت لقيتها محلولة و الصاك مشا من تحت الكرسي مشيت البوليس قالو لي ديري محضر إيوة من نهار درت المحضر شفتك ما شفت الريح ما دارو والو وفنفس البلاصة الناس البرانيين كيتشفرو كل نهار وحتى حد ما دار ليهم شي حاجة إيوة من هذاك النهار ما عمرني عتبت فتقدم حي الشفارة و مالين الحوانت منين كتسولهم كيقولو ما شفناش وهما حالين عينيهم هما اللي بغاو الشفارة يدورو بيهم اما البوليس مادارو لي والووووو محضر منسي لاغير
19 - تازي الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:40
مشات الدولة وخاص كل واحد يخرج بامنه الخاص و لا يرخصوا لينا بحمل السلاح ارجعنا لا فرق بيننا و بين الليبيين و السوريين و كل العرب التدخلات خاصها تشمل المغرب كامل بمعنى ترجع الهيبة للدولة و يرجع نظام البصري اللهم القمع و الامان و لا الفتن
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19