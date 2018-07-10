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كُتّاب وآراء
سائق طاكسي يردّ 10 ملايين
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
1 - rodeo الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:41
حبذا لو كروش لحرام يرجعو لفلوس ديال الناس و اللي سرقوها
2 - يونس السلفي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:42
جزاه الله خيرا و أكثر من أمثاله
هذا هو التصرف الطبيعي
ولكننا نستغربه جدا لأننا نعيش زمانا قلّت فيه المروءة
هذا هو التصرف الطبيعي
ولكننا نستغربه جدا لأننا نعيش زمانا قلّت فيه المروءة
4 - Salah الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:43
بادرة رائعة من مواطن بسيط خدام او محتاج هنيئا لخدام كروشهم بملايير الملايين على حساب الشعب
5 - ملاحظ الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:45
الله يكثر من امثالك . فعلا الدنيا لا زالت بخير . حيث فيها بحال هاذ الوجوه.
6 - dalii الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:45
بارك الله فيك اخي الكريم
والله وضعك في امتحان والحمد لله لقد نجحت بامتياز
والله وضعك في امتحان والحمد لله لقد نجحت بامتياز
7 - Adnan الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:45
Je sourie car il y a encore de l espoir au Maroc
الله يرضي عليك و على ميمتك التي رباتك
الله يرضي عليك و على ميمتك التي رباتك
9 - معاذ الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:45
ان بلادنا تحتاج لهذا النوع من الشباب الصادق و المخلص و ليس للخائنين الناهبين لأموال الشعب للنهوض بالقيم الوطنية و الانسانية..
10 - انا مغربية الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:46
الله يكتر من مثالك عمرك ما تتخص بجهد الله
انت مرضي والله يحبك نتمنى يكونوا الناس بحالك
الله يحفظك ويحميك ويوفقك ويسهل الأمور ديالك
انت مرضي والله يحبك نتمنى يكونوا الناس بحالك
الله يحفظك ويحميك ويوفقك ويسهل الأمور ديالك
11 - يسن الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:46
لا تعليق...ماقاله فيه كل الحكم.... بارك الله فيك و في رزقك.. ماشاء الله.
12 - مسلم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:46
مزيان الله اكثر من امثالك لاكن اترك اجرك لله لماذا هذا الاشهار انت قمت بالواجب ولو انك لم ترجع الامانۃ الی اهلها فانها حرام عليك لانك تعلم من صاحبها احييك لاكن من الاجدر ان تترك اجرك مستور مع الله حتی تنال توابه في الدنيا والاخرۃ
13 - citoyen marocain الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:46
الحمد لله هاته الأمة لا زال فيها الخير
15 - محمد الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:47
ونعم الرجال الاحرار الذين لا يرضون دون عرق جبينهم رزقا
الحمد لله انه لم ينساها بمقربة مسؤولي موازييين والا سجنوه عند مطالبته بأسترجاعها
من يشك في كلامي يتصل بنوال الزغبي كشاهدة عما اقول
الحمد لله انه لم ينساها بمقربة مسؤولي موازييين والا سجنوه عند مطالبته بأسترجاعها
من يشك في كلامي يتصل بنوال الزغبي كشاهدة عما اقول
16 - mode الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:47
غادي نهدر معاك اخويا بلغت الأمهات المغربيات الله يرحم الكرش لي ولداتك. ربي مغاديش يخيبك لحلال كل كيخلفو الله.تحية كبيرة ليك
18 - مواطنة الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:48
الله يرضي علك وينصرك ويقويك ويرزقك من بابه الواسع
برافو برافو علك وأحييك بحرارة لنظافتك وسمو اخلاقك .انت اللي خاصك تكون وزير وبرلماني ورئيس جماعة ورجل سلطة ورئيس دولة حتى ...
برافو برافو علك وأحييك بحرارة لنظافتك وسمو اخلاقك .انت اللي خاصك تكون وزير وبرلماني ورئيس جماعة ورجل سلطة ورئيس دولة حتى ...
19 - عبد الهادي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:48
جزاك الله ألف خير على عملك و كن متأكدا أن الله لن يضيعك أبدا لأن من ترك شيئا لله عوضه بخير منه.
20 - Hamid Gouif الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:48
نعم إنها أخلاق الرباطيين لا نخون الأمانة نحب لغيرنا ما نحبه لأنفسنا
صدقوني هذا الشاب هو نموذج ولاد الرباط العاصميين
فقراء الجيب أغنياء القلب
صدقوني هذا الشاب هو نموذج ولاد الرباط العاصميين
فقراء الجيب أغنياء القلب
22 - احمد الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:48
هذا ابتلاء وهنا تظهر معادن الرجال وبواطن النفس. ولذلك سن الله لخلقه سنة الابتلاء الي ان يتوفاهم الاجل. فيكون الابتلاء هو الدليل علي صلاح الانسان او فساده.
هنيئا لك بشهامتك. واغناك الله من فضله ان شاء الله
هنيئا لك بشهامتك. واغناك الله من فضله ان شاء الله
23 - Marocain الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:49
vous êtes un jeune homme très honnêtes dans un monde peuplé des malhonnêtes. bravo fier de vous.
24 - منصور الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:49
الباطرون لا يهمه شيء سوى نقوده غادي يقول فلوسي حلال ضاعت ورجعت وما فراسوس فلوسو طاحت عند مرضي الوالدين ماشي شخص طماع اما اللي ضيعهم كان لازم عليه يقدر المسؤولية والثقة اللي وضعها فيه صاحب المال وما ينزلش الكيس من يدوا هادي تجربة يستفاد منها للجميع والحمد لله مرت في سلام
25 - ابا سعد الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:49
العز لأولاد الناس. هاد مول الطاكسي عمرو مايخيب الله يجازيه بخير . هكذا تكون التربية.
26 - imadoo الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:50
il m'a fait pleurer, j'éspère qu'il donne le modèle et l'exemple aux grands responsables de notre pays!
28 - مغربية الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:50
الله افرحك وخليلك ميمتك عمر الحلال ميخيب مولاه
29 - المايسترو الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:50
مازال هناك أمل في الحياة في المغرب.بمثلك أخي لازلت أحب المغرب.فاللهم ارزق أخانا وجميع الشرفاء الخير والبركات وابعد عن المغرب كل ظالم متكبر لص وفاسد
30 - سرحان الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:51
الحمد لله الحمد لله مازال الخير فالبلاد تحياتي لك اخي انك نمودج الانسان الصالح وفقك الله المولى عز وجل
31 - hayat الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:51
جزاك الله خير خيرا الحمد لله مزال ولاد الناس فالبلاد
32 - Younes-Painter الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:51
تحية خالصة لهذا الرجل الامين حفظه الله. لقد قال الرسول عليه الصلاة و السلام ان من اشراط الساعة ان ترفع الامانة، لكننا ما زلنا نرى ان الخير لم يختفي في زمننا هذاا رغم قلة ناسه. و الله لا يضيع اجر المحسنين.
33 - atika الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:52
فتح الله عليك وعلى والديك من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه
34 - برهوووم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:52
ربنا يرضى عنك يا ابن الحلال.
ربنا يرزقك رضاه ورضا والدتك أخي.
ربنا يرزقك رضاه ورضا والدتك أخي.
35 - عبدالسلام الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:52
شكرا.لك.اخي.لك.اخلاق.افتقدنها.
انك.شاب.قلت.كل.شيء.وعبرت.
بالملموس.انت.من.ابناء.الشعب.
الحقيقين.وبامثالك.نرى.الامل.
شكرا.لك.ولمن.رباك.وتستحق.
كل.التنويه.
انك.شاب.قلت.كل.شيء.وعبرت.
بالملموس.انت.من.ابناء.الشعب.
الحقيقين.وبامثالك.نرى.الامل.
شكرا.لك.ولمن.رباك.وتستحق.
كل.التنويه.
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