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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الهاشمي و"الڭريمَة" الملكيّة

الهاشمي و"الڭريمَة" الملكيّة

الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 18:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد لله الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 18:49
سيدنا وسيدك الله ومن إستجارة بغير الله وطلب غير الله دله الله.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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42
2 - himbra الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 18:57
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يشوف من حالك
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3 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:51
اريد ان اعرف اخي الكريم باي صفة تريد هذه الكريمة او رخصة النقل بصفتك محارب سابقا وعندك عاهة مستديمة بصفتك من ضاحيا سنوات الرصاص باي صفة تريد هذه الرخصة ؟كل من هب وذب يقوم بتسلق عمود او جدار ويهدد بقتل نفسه يمنح رخصة ؟ والله انه الله هو العاطي بدون حساب وهو الرزاق وعليه يتوكل المومنون
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