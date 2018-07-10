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كُتّاب وآراء
النواب وأسعار المحروقات
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 18:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - مريم احجور الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:08
لن ينجح حزب العدالة والتنمية في محاولته الافلات من العقاب بتمرير معطيات مغلوطة وغير دقيقة على لسان بوانو الذي كشف المغاربة أكاذيبه ونفاقه
2 - عبد ربه الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:10
منذ متى كانت السياسة هي محاربة أصحاب المشاريع و أصحاب الشركات المواطنة ! المفروض في السياسي المسؤول أن يسعى دوما إلى تحقيق إقلاع إقتصادي بمقدوره تحقيق التنمية المنشوذة، لكن للأسف الشديد نشاهد اليوم أن نتائج السياسة الفاشلة لبنكيران وأتباعه كانت هي السبب فيما وصلت إليه المملكة من أوضاع احتقانية متتالية.
3 - Amal lmir الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:13
حزب التنمية هو المسؤول هو الذي حرر اسعار البترول و اسعار المواد الغذائية .
ان حزب العدالة و التنمية هو الذي نهج سياسة التقشف التي اهلكت القدرة الشرائية للمواطن .
ان حزب العدالة و التنمية هو الذي نهج سياسة التقشف التي اهلكت القدرة الشرائية للمواطن .
4 - ياسمين الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:22
بن كيران هو سبب المصائب والوضع الحالي للمواطن الضعيف وحتى المتوسط. وكانت في نيته الفتنة او ما عاق بيه حتى واحد. ولكن ربي كبير.
5 - peace dove الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:27
عندما احس الحزب الذي يقود الحكومة بالمنافسة الشرسة بادر الى شن حملة ممنهجة على المنافسين و الذي ارتدت رداء الاجتماعي.
6 - سمر الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:28
المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين اصبحت ضرورية في ظل الظروف الحالية، بالاضافة الى العناية بالتشغيل و الصحة و التعليم باركا من الكذوب
7 - متتبع سياسي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:28
المتتبع للشأن السياسي المغربي سيلاحظ بشكل جلي ان حزب العدالة والتنمية يحاول جاهدا استغلال هموم الشعب والركوب على مطالبه لأهداف شخصية محضة فتجار الدين مند بلوغهم للسلطة وذاقوا حلاوتها وامتيزاتها لم يعد بإمكانهم التخلي عنها ولو كان الثمن الوطن نفسه.
8 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:28
لماذا لا تسمي الذين يدافعون عن الشركات بأسمائهم ؟ لماذا لا تسمي الشركات التي استغنت على حساب الشعب ؟ لمذا لا تصرحون أن الحدومة لم ولن تستطيع مواجهة الدولة العميقة ؟ لمذا تتمادون في النفاق والكذب على الشعب ولا تقدمون استقالة جماعية حتى تجافظوا على ما تبقى من ماء وجهكم إن كان عندكم من البداية وجه؟ .
9 - رونالدوو الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:29
على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها فيما يقع، فنحن نعرف من المتسبب فيما يقع لجيوب المغاربة. ارتفاعات صاروخية في عدد من المواد الاساسية، مقابل استقرار الاجور و عدم تحريكها منذ سنوات
10 - مغربي وطني الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:30
هؤلاء أصحاب المصالح الشخصية يستفزون المغاربة بخرجاتهم الشعب المغربي لم يعد يثق بهم ولو قالوا ما قالوا
11 - mohamed rabat الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:37
عيقو وفيقو راه خاصنا في الحقيقة نقاطعو تجار الدين لانهم ااسبب الاول والاخير لي وصلونا لهذه الزيادات بدون زيادة في الأجور
12 - مغربي قح الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:38
تقرير بوانو استند على معطيات مغلوطة وهذا ما اتضح للجميع بعدما تم فضحه
13 - ناصر ناصر الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:38
المتتبع للشأن السياسي المغربي سيلاحظ بشكل جلي ان حزب العدالة والتنمية يحاول جاهدا استغلال هموم الشعب والركوب على مطالبه لاهداف شخصية محضة فتجار الدين مند بلوغهم للسلطة وذاقو حلاوتها وامتيزاتها لم يعد بإمكانهم التخلي عنها ولو كان الثمن الوطن نفسه .
14 - عبدالصمد الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:38
منذ متى كانت السياسة هي محاربة أصحاب المشاريع و أصحاب الشركات المواطنة ! المفروض في السياسي المسؤول أن يسعى دوما إلى تحقيق إقلاع إقتصادي بمقدوره تحقيق التنمية المنشوذة، لكن للأسف الشديد نشاهد اليوم أن نتائج السياسة الفاشلة لبنكيران وأتباعه كانت هي السبب فيما وصلت إليه المملكة من أوضاع احتقانية متتالية.
15 - بسزمة الامل الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:38
المغاربة لن يقبلوا ان يتطاول مثل هؤلاء الأشخاص تجار الدين على مستقبل و أمن البلاد، فالمغاربة الأحرار يعرفون جيدا أين تكمن مصلحة الوطن، و نحن جميعا مجندون وراء صاحب الجلالة نصره الله حامي حمى الوطن و الدين.
16 - tawfik الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:38
حكومة بن كيران تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما وصلنا له ، لانه اغنى الشركات الاجنبية ودمر شركاتنا الوطنية
17 - صبرين الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:49
مبقاش مع من ملي تيغوت بوانو و ينصب نفسه في موقع الضحية. في حين انه هو و حزبه من رفع الدعم عن المحروقات
18 - خالد جيروا الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:51
الذي حرر المحروقات هو السبب عن ارتفاع الاسعار
وبالتالي فالمسؤولية تقع على حزب العدالة و التنمية و بن زيدان الذي كان يدافع عن التحرير
وبالتالي فالمسؤولية تقع على حزب العدالة و التنمية و بن زيدان الذي كان يدافع عن التحرير
19 - محمد الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:51
الشركات ليست هي المدنبة في إرتفاع الاسعار لانها تمر من مجموعة من المراحل ليصل المنتوج لدى المستهل زيادة على ذلك هناك ارتفاع الضرائب على شركة المحروقات من طرف الحكومة التي تتحمل المسؤولية الكاملة في هذه الزيادات
20 - المقاصة الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:54
العدالة والتنمية تفضحااات بعد هاد التقرير كانو كيضحكو على الشعب بخدمة المواطن والان التقرير وضح عدظ المبةلغ الصحيحة ماشي لكظوب الى بغاو يوصلو للشعب و يطلعو على ظهرووو
21 - الحسين السلاوي الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 20:05
هذو منين شافو الحزب تاعهم مبقاتش عندو شعبية بدا إخرج خرجات إعلامية قوية ضد الفساد والمفسدين تيوجدو الانتخبات القادمة وسير والله لا صوت عليكم شي مغربي
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