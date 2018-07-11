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كُتّاب وآراء
مغاربة وألمان يناقشون السموم
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 23:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - من شفشاون الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:11
المغربي نهار تيتولد تيصبح عالم سموم ...... من صغره تيفكر ما دور نواة الخوخ و المشمش ..... لكن في الأخير مين تيصبح عندو مشاكل تياكل سم الفئران لأنه أرخص ...... و شفشاون تقول نفس الشيء .... الفقر و البطالة تخترع تجارب سموم
2 - proffesora الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:35
انفتحوا على المانيا يا دولة المغرب
والله ستجنون معها في وقت قصير جدا ما لم تتمكوا جنيه مع فرنسا منذ 60 سنة
خصنا الفطام من مامانا فرنسا، لا تنمية معها ولا اصلاح
والله ستجنون معها في وقت قصير جدا ما لم تتمكوا جنيه مع فرنسا منذ 60 سنة
خصنا الفطام من مامانا فرنسا، لا تنمية معها ولا اصلاح
3 - مكتب حفظ الصحة الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 01:02
علم السموم هو تخصص جد مهم يلزمه اهتمام كبير من الجهات المعنية، يمكن أن يجيب عن أغلب حالات التسمم الذي تؤدي إلى وفاة و لكي يقوم القضاء بفك لغز الوفاة فقد يحتاج إلى إجابة دقيقة من طرف خبير السموم الذي يجب أن يكون طبيبا مختصا و يساعده تقني متخصص في علم السموم.
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