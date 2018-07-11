24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3506:2113:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. "السوبر الإسبانية" تحل بطنجة بعد موافقة "الفيفا" (5.00)

  2. منع عالمة إسرائيلية من المشاركة في هيأة علمية (5.00)

  3. إسبانيا تغري المغاربة أصحاب المشاريع المبتكرة للاشتغال من مدريد (5.00)

  4. هواتف ذكية متميزة (5.00)

  5. طاحونة صيفية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وألمان يناقشون السموم

مغاربة وألمان يناقشون السموم

الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 23:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - من شفشاون الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:11
المغربي نهار تيتولد تيصبح عالم سموم ...... من صغره تيفكر ما دور نواة الخوخ و المشمش ..... لكن في الأخير مين تيصبح عندو مشاكل تياكل سم الفئران لأنه أرخص ...... و شفشاون تقول نفس الشيء .... الفقر و البطالة تخترع تجارب سموم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - proffesora الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 00:35
انفتحوا على المانيا يا دولة المغرب
والله ستجنون معها في وقت قصير جدا ما لم تتمكوا جنيه مع فرنسا منذ 60 سنة
خصنا الفطام من مامانا فرنسا، لا تنمية معها ولا اصلاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - مكتب حفظ الصحة الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 01:02
علم السموم هو تخصص جد مهم يلزمه اهتمام كبير من الجهات المعنية، يمكن أن يجيب عن أغلب حالات التسمم الذي تؤدي إلى وفاة و لكي يقوم القضاء بفك لغز الوفاة فقد يحتاج إلى إجابة دقيقة من طرف خبير السموم الذي يجب أن يكون طبيبا مختصا و يساعده تقني متخصص في علم السموم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.