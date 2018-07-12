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كُتّاب وآراء
منصور .. مروّض السيارات
الخميس 12 يوليوز 2018 - 01:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - سيمو الخميس 12 يوليوز 2018 - 02:01
سؤال بسيط شحال ديال البنوات خاسك تبدل فالنهار.
2 - تحية للمجازف الخميس 12 يوليوز 2018 - 04:15
مجازفة خطيرة تعتمد على تحدي العقل والجسد والروح لكنها رائعة بالتوفيق علاوة عن مشاركتك في المنتديات العالمية سيمكنك المشاركة حتى في افلام الاكشن كممثل بديل لقيادة السيارات المتهورة .
3 - ام ياسين الخميس 12 يوليوز 2018 - 06:44
الله يا خويا الله اش بغيتو بيها هدي هي الهواية بتاع اولادنا فالسعودية وشوف شحال الشباب مات فين ما يخرج ولدي كيبقى قلبي معلق حتى يرجع ليا سالم الله يحفض اوليداتنا ووليدات الناس اجمعين والله يعفو عليكم من التفحيط
4 - oussama الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:45
الى الاخت ام ياسين,في السعودية يقومون ب : power slide و ليس drift,و هو تهور خطير بسرعة جنونية و في الشارع العام,ما يقوم به الاخ منصور هو drift و هو فن التحكم بمركز تقل السيارة والتحكم في قدرتها,الى لاخ سيمو البنوات ديال العب موجوووودين,غي فابور مكناش كنلقاو فيهوم مشاكل,مشكل التاطير الجامعة فيها داكشي,او الكلفة طالعة,الربح زيرو درهم,تحية لبا منصور مناضل او مامفاكش,اما انا انسحبت وليت مضارب غا معا البوليس"مال بنو ميشبه لخوه""مالك عندك غا كورسي"........
5 - مجازفة الاغنياء الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:06
لو اتيحة الفرصة لجميع المغاربة لكانو ابطالا في هذه الممارسة.
الجميع مولع بالسرعة و اللعب.
الجميع مولع بالسرعة و اللعب.
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