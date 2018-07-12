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كُتّاب وآراء
هل تقبلون تعدد الزوجات؟
الخميس 12 يوليوز 2018 - 03:27
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
1 - عبد الحكيم الخميس 12 يوليوز 2018 - 04:10
الميثاق الغليظ الذي وصفه الله في القران،من المستحيل ان يكون سببه جنسي،كما يتحدث عن ذلك الشرذمة المنادية بالتعدد،
التعدد شرع في زمن الرسول،ايام كان مجتمع المدينة يعاني من ترمل و طلاق النساء و تيتم الابناء،بسبب بقاء ازواجهن على الشرك و خوض الرجال للغزوات و الحروب،و جاء التعدد للحفاظ على تماسك المجتمع وتوازنه،وبالتالي فهذا الامر الذي يعتبر الجهلة من المسلمين،شرعا ربانيا وحقا للزوج،فهو حكم منسوخ لا يفعل الا بوجود ظرفية حرب او ماشابهها مما يهدد استمرار المجتمع،
واما للاصوات الببغائية الجاهلة التي لاتعرف شرع الله،الا في مستوى فرجها،تارة بالحجاب و الاختلاط و تارة بالتعدد،اما عدا ذلك فحياة الهمجية و العنف و النفاق و الدهان تطغى عليها،ولا داعي لذكر فهمها البين الخطا عن الدين،فحالتنا المزرية اجتماعيا واخلاقيا قبل كل شيء اكبر الادلة و البراهين،على الخبل و الهبل الذي تعيشون فيه،
التعدد شرع في زمن الرسول،ايام كان مجتمع المدينة يعاني من ترمل و طلاق النساء و تيتم الابناء،بسبب بقاء ازواجهن على الشرك و خوض الرجال للغزوات و الحروب،و جاء التعدد للحفاظ على تماسك المجتمع وتوازنه،وبالتالي فهذا الامر الذي يعتبر الجهلة من المسلمين،شرعا ربانيا وحقا للزوج،فهو حكم منسوخ لا يفعل الا بوجود ظرفية حرب او ماشابهها مما يهدد استمرار المجتمع،
واما للاصوات الببغائية الجاهلة التي لاتعرف شرع الله،الا في مستوى فرجها،تارة بالحجاب و الاختلاط و تارة بالتعدد،اما عدا ذلك فحياة الهمجية و العنف و النفاق و الدهان تطغى عليها،ولا داعي لذكر فهمها البين الخطا عن الدين،فحالتنا المزرية اجتماعيا واخلاقيا قبل كل شيء اكبر الادلة و البراهين،على الخبل و الهبل الذي تعيشون فيه،
تعليق غير لائق
-83
2 - المكي الخميس 12 يوليوز 2018 - 05:32
غير واحدة فيها من الشرمايكفي الا من رحم ربك.
3 - chouf الخميس 12 يوليوز 2018 - 05:39
م شكل واي مشكل عاشين المشكل.ما قنعكومش اللي يحول ثم يتركهم ويبح على امراة واعمرها اولاد ويهجرهم وكفى غي هاذه الظاهر من يعالجها.اغرقنا باولاد الشوارع السرقة التعدي اطفال منبوذين يتسكعون في الشوارع...راه اقريب نوصوا الدول اللي عندها كتظاظ من السكان سير سافر وشوف كل الوسائل نقل عليها اكتظاظ الله يستر اكثارنا وما يكفيها غي اللي اخلقهم.
تعليق غير لائق
-23
4 - bouje qui bouje الخميس 12 يوليوز 2018 - 05:41
من أراد في هذا العصر أقول في هذا العصر أن يعيش حياة الشتاة فل يتزوج اثنتين وما بالك باربعة لان الامور تغيرت كثيرا وأصبحت مادية
تعليق غير لائق
-11
5 - citoyen maghribi الخميس 12 يوليوز 2018 - 07:10
C'est une inégalité et une ségrégation entres personnes de sexe différents dans notre religion avec l'inégalité dans l'héritage aussi. Ce qui prouve l'image et la place de la femme dans la religion musulmane,un "sous -être" qui considérée d'abord comme un objet sexuel avant d'être une personne. Cette idée d'une la femme musulmane "objet sexuel", défendue même par des femmes, vient prouver niveau intellectuel médiocre dans notre société
تعليق غير لائق
-34
6 - بقلب واحد الخميس 12 يوليوز 2018 - 08:12
لو كان للنساء حق التعدد فهل سيقبله الرجل إن نظرنا إليه دون ذكر الشرع وأحكامه؟ نحن أمة قلنا سمعنا وأطعنا "الشرع" أعطانا أربعة وما ملكت أيماننا فهيا بنا إلى المتعة ، الفرد منا تكفيه زوجة واحدة إن تزوجا عن حب ،لم يخلق الله رجلا بقلبين في جسده والقلب يحب مرة لا يحب مرتين.
تعليق غير لائق
-63
7 - Ibo الخميس 12 يوليوز 2018 - 08:31
ا ذا كان التعدد مسموح للرجل الميسور, فلماذا لا بالنسبة للمراة الميسورة ما دامت الاسباب هي نفسها (العقم, الشهوة, المرض..)? السبب الذي كان العدد من اجله سابقا لم يعد وهو الحروب.
تعليق غير لائق
-67
8 - said الخميس 12 يوليوز 2018 - 09:02
نعم جل النساء يقبلن بتعدد النساء داخل البيت لمساعدتهن على تنفيد الاشغال المنزلية دون التفكير في مشاركتهن في الزوج .دائما تبقى المرءة هي عدوة المرءة (اتحدث عن البيت الميسور).
9 - zikamazikako الخميس 12 يوليوز 2018 - 09:05
وهل تقبلن تعدد الازواج؟ وهل تقبلن تعدد الازواج؟ وهل تقبلن تعدد الازواج؟ وهل تقبلن تعدد الازواج؟
تعليق غير لائق
-40
10 - rouchdi الخميس 12 يوليوز 2018 - 09:19
السلام عليكم ورحمة الله. البعض يقول أن حتى المرأة يحق لها التعدد. نفترض أنها حملت فمن في نظركم سيكون أبوه.
11 - تعليق الخميس 12 يوليوز 2018 - 09:48
ولما لا التعدد إدا كانت كل زوجة مستقلة بشقتها وعادل بينهم
12 - Driss الخميس 12 يوليوز 2018 - 09:50
الشرع الاسلامي لم يفرض على المسلم التعدد وانما منح للرجل الاختيار في إطار تحقيق العدل بين الزوجات. .
و بما ان التعدد اصبحت له ابعاد حقوقية في إطار المساواة بين الرجل و المرأة بارتباط وثيق مع تطور الحقوق الفردية و الجماعية على المستوى الدولي و في إطار الاعلان العالمي لحقوق الانسان . وبالتالي فإنه يمكن للمشرع ان يفرض قيود على هذه المسألة حسب الأحوال ،بما فيه مصلحة المجتمع و الحفاظ على النظام العام و تحقيق كرامة المرأة و احترام تماسك الأسرة و تربية الأبناء في ظروف معيشية تتلاءم مع متطلبات العصر .
فالازمنة تتغير و يجب ملاءمة النصوص الشرعية مع واقع الظرف المعيشي و الحضاري بما لا يمس بالاصول الشرعية للعقيدة الإسلامية السمحة .
و بما ان التعدد اصبحت له ابعاد حقوقية في إطار المساواة بين الرجل و المرأة بارتباط وثيق مع تطور الحقوق الفردية و الجماعية على المستوى الدولي و في إطار الاعلان العالمي لحقوق الانسان . وبالتالي فإنه يمكن للمشرع ان يفرض قيود على هذه المسألة حسب الأحوال ،بما فيه مصلحة المجتمع و الحفاظ على النظام العام و تحقيق كرامة المرأة و احترام تماسك الأسرة و تربية الأبناء في ظروف معيشية تتلاءم مع متطلبات العصر .
فالازمنة تتغير و يجب ملاءمة النصوص الشرعية مع واقع الظرف المعيشي و الحضاري بما لا يمس بالاصول الشرعية للعقيدة الإسلامية السمحة .
13 - عابر الخميس 12 يوليوز 2018 - 09:50
الى رشدي رقم 10 ,
DNA يا اخي حتى قبل مايتولد كايعرفو تاريخ جدودو ماشي غير شكون باه !
DNA يا اخي حتى قبل مايتولد كايعرفو تاريخ جدودو ماشي غير شكون باه !
تعليق غير لائق
-18
14 - mann الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:03
الى 10 - rouchdi
ألا تعلم أن العلم الأن باستطاعته أن يحدد من هو الأب الحقيقي !! إذا كانت هذه هي مشكلتك
غريب أمركم فعلا لم تخرجوا بعد من فكر المجتمعات البدائية التي لم تعرف لا علم و لا حضارة
ألا تعلم أن العلم الأن باستطاعته أن يحدد من هو الأب الحقيقي !! إذا كانت هذه هي مشكلتك
غريب أمركم فعلا لم تخرجوا بعد من فكر المجتمعات البدائية التي لم تعرف لا علم و لا حضارة
تعليق غير لائق
-19
15 - عارب الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:09
التعدد تشريع إلهى لا نقاش فيه إدا توفرت شروطه من رغبة الزواج الشرعية في التعدد ومن عدل بين الزوجات رغما صعوبتها إلا ادكان المرأة قابلة فكرة التعدد حتا تسهل المامورية على الزوج و المرأة الطيبة هي من تقبل الخير لأختنا ولزوجها لكن الظروف المادية لاتسمح لك بالزوج حتا من واحدة
16 - Abdoul الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:12
La société marocaine est encore archaïque. On est loin des systèmes démocratiques. C'est une barbarie. Même si c'est autorise par le coran, je trouve que c'est une une injustice. Quel est le but de ce taaddoud. Les vieux barbus en général oisifs ou vivent de commerce veulent profiter de jeunes femmes. Si on réglemente un peu cette chose au moins limiter la différence d'âge a 1 an. Je suis sûr que personne ne demandera taaddoud.
17 - khalid الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:15
نعم، ولكن شريطة أن تطبق حسب شرع الله وحسب السنة النبوية، الرسول ص تزوج لأسباب إجتماعية للتكفل باليتامى والأرامل والمطلقات، من أراد أن يعدد فليسير على خطى سيد الأمة، يجب أن يبحث عن إمرأة أرملة لكي يتكفل بأولادها. أما الرجل المتزوج ويريد أن يعدد فيبحث عن فتاة غالبا ما تكون في عمر إبنته، فهذا يسمى بيدوفيليا " pédophilie " ويجب أن يعالج عند طبيب نفساني
18 - محمد البىضاوى الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:31
Je suis pour la polygamie car elle est tout simplement stipulée dans notre coran. la polygamie a plusieurs intérêts dans les sociétés musulmans. puisqu'elle est autorisée à chaque homme qui a des moyens financiers, a des avantages sur le plan général. a l'heure actuelle, une seule femme n est pas suffisante pour l'homme, car la femme d'aujourd'hui ne joue plus ses bons rôles. pour les autres commentatrices qui sont têtus, qui s'attachent à plusieurs hommes pour un seul homme, sont vraiment obstinées, car celle-ci est strictement interdit dans toutes les religions et les coutûmes. J'i vraiment l'impression qu'ils se moquent de notre religion islamique
19 - khalid الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:40
كونوا على يقين أنه إذا تم تشريع قانون يسمح بالتعدد على نهج الرسول صلى الله عليهوسلم، فلن يقترب أحدا من التعدد
20 - ضياء الشمس الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:43
إلى صاحب التعليق رقم واحد المكي
اعتقد انك تتكلم عن والدتك و جداتك و خالاتك و عماتك و أخواتك فإن كان فيهم من الشر ما يكفي فلا بد انك انت فيك من الشر ما يكفي لتقول كلاما شريرا كهذا...
أما أنا فأقول كما في النساء شر ففي الرجال شر اللهم جنبنا شرور انفسنا و شرور من حولنا
التعدد مسالة دينية قال فيها العلام ما يكفي و يزيد
المدونة لا تمنع من التعدد بل فقط تستدعي المرأة لإعلامها برغبة زوجها بالتعدد و هو حقها لا أن تفاجئ بعد موته بزوجة و اولاد و إن كان الزوج قادرا فإن قاضي الاسرة لا يمانع
تحية لمن يفهم و لمن لا يفهم
شكرا هسبريس
اعتقد انك تتكلم عن والدتك و جداتك و خالاتك و عماتك و أخواتك فإن كان فيهم من الشر ما يكفي فلا بد انك انت فيك من الشر ما يكفي لتقول كلاما شريرا كهذا...
أما أنا فأقول كما في النساء شر ففي الرجال شر اللهم جنبنا شرور انفسنا و شرور من حولنا
التعدد مسالة دينية قال فيها العلام ما يكفي و يزيد
المدونة لا تمنع من التعدد بل فقط تستدعي المرأة لإعلامها برغبة زوجها بالتعدد و هو حقها لا أن تفاجئ بعد موته بزوجة و اولاد و إن كان الزوج قادرا فإن قاضي الاسرة لا يمانع
تحية لمن يفهم و لمن لا يفهم
شكرا هسبريس
21 - العدل صعيب بزاف الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:44
العدل بين الزوجات شبه مستحيل . لأن الرجل يفضل زوجته الثانية الشابة الجميلة
و ينسى زوجته الأولى و يهمل أولاده من الزوجة الأولى .
و ينسى زوجته الأولى و يهمل أولاده من الزوجة الأولى .
22 - محمد الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:54
مكرهتش اتزوج بي أربعة نساء ولكن المصاريف كثيرا والمشاكل سوف تزتاد وتصبح حياتك اصعب
23 - Samir r الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:56
لميمكنش ميمكنش!
من يريد الزواج مره ثانيه او ثالثه او رابعه او خامسه الخ.... فما عليه الا ان يطلق ويادي حقوق النساء التي يتم تطليقهن وطبعا هذا ان استحال التعايش بمعنى ليس ان يطلق بشكل عشوائي وبدون مبرر واقعي.لانه لا يمكن التلاعب باحاسيس الناس. ونفس الشيئ يمكن ان تقوم به الأمر.
اما تعدد الزوجات الذي يتحدث عليه المقال فهو الاستهزاء بعقولنا.ونحن في القرن الواحد والعشرين. والسلام
من يريد الزواج مره ثانيه او ثالثه او رابعه او خامسه الخ.... فما عليه الا ان يطلق ويادي حقوق النساء التي يتم تطليقهن وطبعا هذا ان استحال التعايش بمعنى ليس ان يطلق بشكل عشوائي وبدون مبرر واقعي.لانه لا يمكن التلاعب باحاسيس الناس. ونفس الشيئ يمكن ان تقوم به الأمر.
اما تعدد الزوجات الذي يتحدث عليه المقال فهو الاستهزاء بعقولنا.ونحن في القرن الواحد والعشرين. والسلام
24 - كريم الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:09
قال الله تعالى في كتابه العزيز : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/3
فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع
وليُعلم بأن التعدد له شروط :
أولاً : العدل
ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات
تبين من خلال الإحصائيات ألاخيرة أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع.
أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك
فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع
وليُعلم بأن التعدد له شروط :
أولاً : العدل
ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات
تبين من خلال الإحصائيات ألاخيرة أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع.
أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك
25 - الصريح الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:29
ما احلا الحياة مع زوجة واحدة تحبها و تحبك بدون نفاق اما ما فوق دلك فهو بحث عن المتعة و الاستمتاع متبوعة بالقلق و المشاكل و ليس عن حياة هادئة سعيدة.
الرجل الجنسيي لا يحب بقلبه بل يحب بعضوه التناسلي وميكرهش يعطيه الشرع اكثر من اربعة.
الرجل الجنسيي لا يحب بقلبه بل يحب بعضوه التناسلي وميكرهش يعطيه الشرع اكثر من اربعة.
26 - اللهم ارزقنا زوجة صالحة الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:49
ننظر لرسول الله ص إلا فجانب التعدد وننسا أن رسول آلله احبا زوجته الأولى ولم يتزوج عليها إلا بعد موتها رغما كبر سنها رضي آلله عنها
27 - مصلوحي الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:34
أعجب بل أستغرب أمر شخص يهاجم المنادين بالتعدد ويسبهم ويصفهم بأوصاف عديدة لا تنبغي حتى في حق الحيوان لا لشيء الا لأنه كما يعتقد بدون وعي انه يدافع عن حقوق المرأة,مهلا صديقي العزيز,من نصبك للحديث باسم النساء المغربيات؟ بل ولاك لتنبح عن حوزتهن؟النساء المغربيات عاقلات وتعرفن امور دينهن جيدا,وتعين جيدا انه لا احد يفرض عليهن التعدد,بل تعرض عليهن الفكرة وتستشرن بكل عزة وكرامة فلهن القبول ولهن الرفض كما في الافراد,وأخبرك صديقي انه بقولك دوافع جنسية وقصر فهم الدين على ماهو جنسي أنك تجتر فقط كلام اعداء المسلمات الذين ترضوا لهن الخليل ولا ترضوا لهن الحلال.واما الذي يقول بأن الاسلام يهين المرأة بتشريع التعدد فنظره قاصر ولا يعي في أمور الدين شيئا وهو ايضا يجتر ما يجتره صديقنا النباح,فبالله عليك اي ديانة كرمت المرأة أكثر من الاسلام وأتحداك اثبات العكس.التعدد باق الى ماشاء الله رغما عن انوف النباحين والخوض في ما حسمه الله بنص ردة عن الدين الذي هو شرع لكل زمان وكل مكان
28 - عقبة الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:40
المشكل ليس عند الرجل الميسور تتعدد الزوجات امر مقبول اما عند الرجل مدخوله بسيط غير ممكن
29 - محمود الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:47
انا ضد تعدد الزوجات الا في حالتين الاولى عندما تكون المراة مريضة بمرض عقلى يستحيل العيش معها تبقى زوجة لتحافظ على حقوقها في العيش و التطبيب و السكن و للرجل ان يتزوج من ثانية ثم اذا ثبت العقم لدا المراة عليها ان تستلم لقدر الله و لا تكون سببا في حرمان الزوج من الأطفال التي هي غريزة لدا الاءنسان أقول لكم هذا بالتجربة لي أصدقاء يعانون أشد المعانات مما قدر الله عليهم اما التعدد لأجل المتعة او ما شابه ذلك فأنا ضده كيفما كانت مبرراته دينية او قانونية او غيرها.
30 - افران الاطلس المتوسط الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:55
البنت قالت كل شئ في الدقيقة 1.03 الحقيقة هي هذه . لا ننكر شرع الله . لكن هناك خوف في العدالة بين النساء وتربية الاسرة سيما إذا كان الرجل لديه أطفال مع كل امرأة . فهناك يتطرح اشكل في التربية سيما في هذا الزمن المهم تعدد الزوجات ليس معطية للكل لا تعطى للجميع في الحقيقة
31 - ملاحظ الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:30
بصفة عامة المراة ترفض ان يتزوج عليها زوجها ولكن لاتمانع ان تكون زوجة ثانية لرجل متزوج خاصة اذاكان ميسور الحال وبالتالي الموقف من التعدد هو مصلحي وليس مسالة مبدا
32 - karim الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:20
العلم أثبت أن الفرج الذي يستقبل مني أكثر من رجل يتعرض لأمراض خطيرة.
33 - رد على 27 - مصلوحي الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:26
الإسلام بصريح القرآن كرم بني آدم، ذكرا كان أو أنثى، ولا قبول لإحتكار الإسلام، وخاصة من يحتقر أخاه الإنسان ويعتبر كلامه نباحا، ويزيد إعترافا بقرارات نفسه ولو نسبه إلى أعداء الإسلام من إهانة للمرأة. و مقارنة الإسلام مع الديانات الأخرى، لا يستقيم مع الجهل الواضح بالإسلام والجهل المطلق بكل ما أنزل الله.ونسأل الله العفو والعافية والمغفرة والهداية، وأنا أرد على كلامك لأنني أحسست منه إداية، وربما أنت كذلك قد تحس إداية من ردي. وإن كنا مطوقين بأن لا نخشى في الحق لومة لائم، فإن الحق يعلو ولا يعلا عليه، وأين نحن بجهلنا من العلو الذي ندرك به الحق حقا ونهتدي إلى إتباعه ونرى الباطل باطلا ونهتدي إلى إجتنابه. واجب علي طلب المسامحة منك. والتعدد لا أراه إلا فسادا بسبب وجود ملايين المؤهلين للزواج ولا يستطيعون إليه سبيلا بسبب الخصاص في الشغل والسكن وكل ما يلزم بيت زوجية سعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يهتم بالمسلمين، فهو ليس منهم. حين يتزوج كل المؤهلون ولا نجد بيننا محروما واحدا، آنذاك سيحق لمن يريد أن يحسن للمسلمة التي لا تجد عريسا يناسبها، يمكن أن يكون التعدد إصلاحا، والله أعلم.
34 - كاره الظلم الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:14
لا انظر الى السماح للرجل بالتعدد من ناحية الدين .لانني لست متفقها فيه حتى أغوص في شيء أجهله . و لكن انظر الى التعدد كإنسان يحترم الانسانية . ولنعكس السوءال ونقول : هل يسمح الرجل للمراة كإنسانة بتعدد الازواج ؟ ارجو الجواب المقنع وليس السفسطة .
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